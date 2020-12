Covid-19, bollettino di oggi 16 dicembre 2020: ecco le ultime notizie aggiornate sul Coronavirus ed i dati dei casi di oggi.

Anche oggi arriva il bollettino legato ai casi di Covid-19 in Italia. Il consueto report descrive la situazione di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020.

I dati sono forniti direttamente dalla Protezione Civile, che li divulga verso le ore 17.00. Tuttavia, non c’è un orario preciso per la pubblicazione dei dati. Di certo, le informazioni arrivano in tempo reale e i numeri vengono diffusi appena si completa la ricezione dei numeri forniti dalle regioni.

Per avere tutti i numeri più recenti, è importante aggiornare la pagina per leggere tutti i dati man mano che verranno pubblicati dai canali ufficiali. Si parte prima dalla situazione nazionale, poi quella regionale ed, infine, le ultime notizie riguardanti il Coronavirus.

Covid-19, bollettino di oggi 16 dicembre 2020: i nuovi casi su scala nazionale

Ieri, in Italia, abbiamo raggiunto i 14.844 nuovi contagi giornalieri: numeri che, ormai, ci sembrano normali ma che continuano a essere molto alti. Sono ancora troppi per poter abbassare la guardia.

Il numero delle vittime è sempre molto elevato: nella giornata di ieri hanno perso la vita a causa del Covid-19 più 846 persone.

Nell’elencare questi impietosi e freddi numeri, il nostro pensiero, come al solito, va a tutti i familiari, i parenti e gli amici di queste persone che a causa del Covid non hanno potuto essere vicini ai loro cari in un momento così terribile.

Ecco i casi di oggi a livello nazionale, con il focus sui guariti, i ricoverati ed i nuovi contagi.

In questo articolo trovate tutti i numeri del bollettino di ieri, per poter fare i giusti raffronti

Totale casi: 17.572 contagiati

Morti: 680 morti

Tamponi: 201.040 tamponi

Dimessi/Guariti: 38.485 guariti

Ricoverati: -445 ricoveri

Terapie intensive: -77 terapie intensive

Tasso di positività: 8,7% (-0,4%)

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia:

Per quel che riguarda il dato riguardante tutti i malati di Coronavirus regione per regione in Italia.

La speranza di tutti è che i numeri inizino ad abbassarsi, compiendo una discesa che seppur a rilento, è costante.

Bisognerà aspettare la fine delle festività di Natale e Capodanno per scoprire se l’Italia sarà colpita o meno dalla terza ondata di Covid.

Ecco le cifre dei nuovi casi di oggi per ogni regione italiana:

Lombardia: +2.994

Piemonte: +1.215

Campania: +900

Veneto: +3.817

Emilia Romagna: +1.238

Lazio: +1.220

Toscana: +489

Sicilia: +1.065

Liguria: +275

Puglia: +1.388

Marche: +480

Abruzzo: +257

Friuli Venezia Giulia: +779

Umbria: +169

P.A. Bolzano: +285

Sardegna: +244

P.A. Trento: +405

Calabria: +194

Valle d’Aosta: +38

Basilicata: +95

Molise: +25

Covid, perché il Governo vuole restrizioni più dure a Natale

Purtroppo, a differenza di altri paesi europei, in Italia c’è incertezza su come gestire l’emergenza Covid durante le feste di Natale e Capodanno. Anche se mancano pochi giorni all’inizio effettivo delle festività, non c’è ancora un piano chiaro. Di certo è che ci sarà il coprifuoco, che è consigliato di non fare riunioni familiari tra nuclei diversi, e in genere di cenare e pranzare solo con i conviventi. Niente feste e cenoni, insomma.

Sicura è la chiusura degli impianti di sci, quindi sarà impossibile svagarsi con sci e slittini. Non è ancora chiaro, invece, cosa ne sarà dei ristoranti. Sicuramente rimarranno chiusi a cena, mentre per il pranzo si aspettano le decisioni del governo. Dubbi anche per gli spostamenti: la volontà del Governo è di impedirli tra regioni diverse, ma anche tra comuni. Si sta ragionando se consentire gli spostamenti tra comuni più piccoli (meno di 5mila abitanti), ma è improbabile che si possa arrivare a questa soluzione.

Del resto, la confusione è già tanta e non ne serve altra. In Germania, per esempio, la cancelliera Angela Merkel ha semplicemente imposto un lockdown totale nel paese a partire da oggi. Quindi, niente da fare e niente feste. Vedremo cosa succederà in Italia.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.