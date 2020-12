Covid-19, bollettino di oggi 15 Dicembre 2020: ecco le ultime notizie aggiornate sul Coronavirus ed i dati dei casi di oggi.

Come ogni giorno leggiamo insieme il bollettino legato ai casi di Covid-19 in Italia registrato durante la giornata di oggi, martedì 15 Dicembre 2020.

I dati che vi forniamo sono quelli rilasciati dalla Protezione Civile, generalmente intorno alle ore 17.00. Purtroppo è impossibile sapere, ogni giorno, quale sia l’orario preciso di uscita dei dati visto che le informazioni arrivano in tempo reale.

Non scordatevi di aggiornare la pagina per leggere tutti gli aggiornamenti man mano che verranno rilasciati dai canali ufficiali. Vediamo prima la situazione nazionale, poi quella regionale ed, infine, le ultime notizie riguardanti il Coronavirus.

Covid-19, il bollettino di oggi 15 Dicembre 2020: i nuovi casi a livello nazionale

Ieri, in Italia, abbiamo raggiunto i 12.030 nuovi contagi giornalieri: numeri che, ormai, ci sembrano spaventosamente normali ma che sono ancora troppo alti per permetterci di abbassare la guardia.

Il numero delle vittime è sempre altissimo: nella giornata di ieri hanno perso la vita a causa del Covid-19 più di 400 persone.

Il nostro pensiero, come al solito, va a tutti i familiari, i parenti e gli amici di queste persone che a causa di questo virus non hanno potuto essere vicini ai loro cari in un momento così terribile..

Leggiamo i casi di oggi a livello nazionale, con il focus sui guariti, i ricoverati ed i nuovi contagi.

In questo articolo trovate tutti i numeri del bollettino di ieri, per poter fare i giusti raffronti.

Totale casi: 14.844 contagiati

Dimessi/Guariti: 21.799

Ricoverati: -423

Terapie intensive: -92

Morti: 846

Tasso di positività: 9,1% (-2,5%)

Tamponi: 162.880 tamponi

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia:

Passiamo ora ad analizzare il dato riguardante tutti i malati di Coronavirus regione per regione in Italia.

La Lombardia è scesa ieri, per la prima volta dopo tanto tempo, al di sotto dei 1.000 casi giornalieri: un traguardo decisamente felice!

Il Veneto rimane la regione con più casi: ieri erano 1.574.

La nostra speranza è che i numeri inizino ad abbassarsi, compiendo una discesa lenta ma costante.

Bisognerà aspettare la fine delle festività natalizie per scoprire se l’Italia sarà colpita o meno dalla terza ondata di Coronavirus.

Ecco le cifre dei nuovi casi di oggi per ogni regione italiana:

Lombardia: +2.404

Piemonte: +1.106

Campania: +647

Veneto: +3.320

Emilia-Romagna: +1.238

Lazio: +1.159

Toscana: +332

Liguria: +202

Sicilia: +1.087

Puglia: +1.023

Marche: +228

Abruzzo: +100

Friuli Venezia Giulia: +829

Umbria: +179

Sardegna: +231

P.A. Bolzano: +88

P.A. Trento: +377

Calabria: +175

Valle d’Aosta: +20

Basilicata: +62

Molise: +37

Il nuovo ceppo di Coronavirus è ancora più contagioso: ecco che cosa sappiamo

Secondo quanto riporta FanPage, oggi il presidente nazionale dell’ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, avrebbe fatto una dichiarazione decisamente spaventosa.

La mortalità di Covid-19 in Italia potrebbe raggiungere, entro il 2020, un numero veramente incredibile: 700.000 morti.

Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Statistica, quindi, le morti legate al Coronavirus avrebbe superato per la prima volta il terribile record tenuto dall’anno 1944.

Si tratta dell’anno nel quale il nostro paese combatteva nella seconda Guerra Mondiale.

Insomma, una notizia veramente spaventosa se la sommiamo alla recentissima scoperta, fatta dai ricercatori inglesi, che esiste un altro ceppo di Coronavirus.

Secondo Matt Hancock, il segretario della salute britannico, in Inghilterra sarebbe stato trovato un nuovo ceppo del virus del Covid-19.

Il nuovo patogeno sarebbe in grado di diffondersi più velocemente e sarebbe il responsabile dell’alto numero di contagi che vedono interessata tutta l’Inghilterra sud-orientale.

Il rischio e la paura è che questi nuovi ceppi possano risultare in qualche misura più resistenti ai vaccini (che, in ogni caso, stanno arrivando nonostante gli attacchi hacker).

La scoperta fatta dai ricercatori britannici è solo l’ultima di una lunga lista: le variazioni del ceppo originale di Covid-19 sono innumerevoli e tutte sotto l’occhio (ed il microscopio) degli scienziati.

Per ora non ci sono notizie certe che possano confermare come il nuovo ceppo sia obiettivamente più pericoloso.

Gli studiosi sono consapevoli che il virus muta e muterà: è nella sua natura!

Questo non vuol dire, però, che i vaccini saranno inefficaci o che non riusciremo mai ad uscire dalla pandemia.

Possiamo solo aspettare di conoscere gli sviluppi della ricerca, contare sul supporto del vaccino e continuare a mantenere le distanze di sicurezza ed usare le mascherine.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.