Una novità non poco preoccupante per gli assidui frequentatori della piattaforma Whatsapp. Vediamo in dettaglio cosa succederà nel 2021.

Per questo nuovo anno 2021 c’è infatti questa nuova importante novità: la piattaforma WhatsApp sembra che dovrebbe cessare di funzionare su alcuni dispositivi iOS ed Android, creando concretamente non pochi disagi per chi li possiede ancora.

L’applicazione non funzionerà più su tutti i dispositivi che si ritrovano ad avere una versione del sistema operativo precedente ad Android 4.0.3 e ad iOS 9. Questo dettaglio è di vitale importanza per poter comprendere i cellulari che non saranno più abbastanza performanti da poter sopportare Whatsapp.

Purtroppo queste versioni non riusciranno proprio più a mantenere le costanti novità che vengono introdotte nell’anno 2021 dagli sviluppatori di WhatsApp, per questo motivo tutto ciò renderà poi inutilizzabile l’applicazione di messaggistica.

Vediamo in dettaglio la lista di cellulari che non potranno più ‘reggere’ Whatsapp.

Nella lista di cellulari che non potranno ‘reggere’ Whatsapp nel 2021 ci sono dei colossi

Saranno purtroppo davvero in tanti gli smartphones che a causa degli aggiornamenti costanti non avranno modo di poter più utilizzare WhatsApp a partire dal 2021, che già a partire dal 2020 aveva smesso di funzionare su altri dispositivi.

Tantissimi dei cellulari che sono in questa lista hanno fatto parte del nostro vissuto e ci hanno accompagnato in fasi importanti della nostra vita e che rappresentano tanti dei ricordi in nostro possesso.

In primis stiamo parlando di cellulari del calibro della popolarità del Samsung Galaxy S2, dell’HTC Desire e dell’iPhone 5S. Questi tre modelli, è impossibile da negarlo, sono stati davvero molto popolari tra gli utenti della rete.

Purtroppo però sono chiaramente stati superati negli anni successivi da dispositivi nettamente più interessanti e tecnologici, molto più sviluppati ed adatti all’innovazione tecnologica attuale.

Sicuramente però per alcuni sarà un dispiacere enorme nonché un disagio non indifferente non poter più utilizzare WhatsApp su questi cellulari che davvero abbiamo imparato ad apprezzare ed amare anche se un po’ più adulti.

Purtroppo però non finisce qui la lista di dispositivi che non potrà più contenere Whatsapp al proprio interno. Ce ne sono altri. La lista è davvero molto importante.

La lista completa di tutti gli smartphones che non potranno più avere l’applicazione nel 2021

All’interno della lista di cellulari ormai chiacchieratissima ritroviamo anche altri smartphones come:

Huawei Ascend D Quadl XL

Huawei Ascend D1 Quadl XL

Huawei Ascend P1

Huawei Ascend P1 S

Huawei MediaPad 7 Lite

HTC Desire

Motorola Droid Razr

LG Optimus Black

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

Samsung Galaxy S2

Purtroppo, ribadiamo, questi ultimi non potranno più reggere Whatsapp nel 2021 e se li state ancora utilizzando è meglio che ne compriate un altro se per voi è necessario utilizzare Whatsapp, magari con un sistema operativo superiore alla versione di Android 4.0.3 ed iOS 9 e che possa quindi supportare i vari aggiornamenti successivi.

WhatsApp è e resterà l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Con il passare degli anni aumenta però l’innovazione tecnologica, è un dato oggettivo, e con l’aumento esponenziale dei prerequisiti che devono avere determinati dispositivi per funzionare è inevitabile che alcuni non possano più funzionare.

Senza alcun dubbio il costante aggiornamento di WhatsApp è volto proprio a rendere sempre più impeccabile il servizio offerto sono inevitabili alcuni sacrifici che purtroppo vanno fatti. Se oggi con Whatsapp possiamo cambiare caratteri di testo o scrivere messaggi che si eliminano da soli, se possiamo condividere video e foto e addirittura fare shopping on line viene da se che il supporto tecnologico deve stare al passo con l’app.

Bisogna infine ricorrere ai ripari, magari visto il periodo natalizio e le tante offerte, potrebbe essere la scusa giusta per auto regalarcelo o un pensiero sicuramente gradito per i nostri affetti più cari