Previsioni meteo 16 dicembre: purtroppo tornano le piogge

Meteo, deboli piogge tra martedì 15 e mercoledì 16 dicembre. Nuvole in aumento sul Centro-Nord per l’arrivo della sesta perturbazione del mese di dicembre



E’ durata davvero poco, purtroppo, la tregua di sole sull’Italia. Il tempo ha iniziato a peggiorare già nella giornata di oggi, martedì 15 dicembre. E per le previsioni di domani, mercoledì 16 dicembre, bisogna aspettarsi altra pioggia in arrivo. Di certo, quella di mercoledì sarà una giornata senza dubbio nuvolosa.

Cielo ampiamente coperto in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, ma nuvole in aumento nel corso della giornata anche in Campania. Le piogge faranno capolino soprattutto al pomeriggio, e in particolare nella zona della Liguria centro-orientale, in Lombardia, Nord est.

Previsioni meteo mercoledì 16 dicembre: tempo al nord, al centro e al sud e temperature

Piogge potrebbero esserci anche in Toscana e Umbria. Precipitazioni decisamente più intense in serata sono previste tra Liguria e Toscana. Attenzione alla neve, che tornerà a fare capolino sui rilievi orientali, ma solo oltre i 1200 metri di quota. Scenderanno le temperature, in particolare al nord. Mentre nel resto di Italia potrebbe registrarsi un altro leggero aumento, anche per quel che riguarda le minime. Le massime, generalmente, saranno stabili al sud e in leggero aumento nel centro Italia. I venti non saranno forti, anzi. Deboli su gran parte di Italia. Buone anche le condizioni del mare, che saranno – in genere – calmi o poco mossi.

Al Nord il cielo sarà nuvoloso, con qualche debole pioggia in Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino ed Emilia Romagna. Le temperature saranno comprese tra i 6 e i 10 gradi. Al centro molte nuvole, soprattutto nelle zone tirreniche. Qualche pioggia sporadica in Toscana, Umbria, e Marche. Stabili le temperature, comprese tra gli 11 e i 15 gradi. Al sud il sole si alternerà con qualche nuvola di passaggio, ma gli addensamenti saranno più densi tra Sicilia e Calabria. Anche al meridione le temperature saranno comprese tra i 14 e i 18 gradi. Si tratta di temperature sicuramente al di sopra della media stagionale.

