Tutti i programmi tv di oggi 15 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

E’ cominciata una nuova settimana e, a pochi giorni dal Natale, quello che si evidenzia sempre più è la necessità di rimanere a casa soprattutto nelle ore serali.

Niente ristoranti, discoteche o feste a casa di amici: anche durante le festività la cosa migliore da fare è restare tra le proprie mura con i familiari più stretti per evitare il diffondersi del coronavirus.

In questi giorni di pandemia, dunque, meglio trascorrere la serata gustandosi il proprio programma tv preferito. Ce n’è come sempre per tutti i gusti: intrattenimento, reality, sport oppure un bel film che magari non avete visto al cinema.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 15 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quanto riguarda l’intrattenimento, stasera sono in programma due show davvero imperdibili.

Su Rai2 alle 21.20 “Il Collegio”, dove degli adolescenti di oggi si ritroveranno catapultati nel 1992 in una scuola vecchio stile, senza smartphone e tecnologie moderne. Stasera è in programma la puntata finale, dedicata agli esami degli studenti.

Su Italia 1 alle 21.18 ci sarà “Le Iene Show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con tutti i servizi di cronaca, attualità e anche qualche risata.

Per chi preferisce l’approfondimento politico, su Rai3 “Carta Bianca”, su Rete4 “Fuori dal coro” e su LA7 “Di martedì”.

Film in tv oggi: Acquaman in prima tv

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera in prima visione su Canale 5 ci sarà il film dell’Universo DC Comics dedicato ad Acquaman. Un’occasione imperdibile se non lo avete già visto al cinema. Su Rai 1 ci sarà invece un’altra puntata del “Commissario Montalbano”.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 4 21:21 S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine

21:21 S.W.A.T. Squadra speciale anticrimine Rai Movie 21:10 Il professor Cenerentolo

21:10 Il professor Cenerentolo Canale 5 21:21 Aquaman

21:21 Aquaman Rete 4 21:22 L’amore non va in vacanza

21:22 L’amore non va in vacanza Iris 21:00 E’ una sporca faccenda tenente Parker

21:00 E’ una sporca faccenda tenente Parker Italia 2 21:10 Ghost Movie

21:10 Ghost Movie Cielo 21:15 Il giro del mondo in 80 giorni 2004

21:15 Il giro del mondo in 80 giorni 2004 Rai Premium 21:20 Sognando Manhattan

21:20 Sognando Manhattan Rai 5 21:16 Moonlight – Tre storie di una vita

21:16 Moonlight – Tre storie di una vita TV8 21:35 Natale fuori citta’

21:35 Natale fuori citta’ TV2000 21:13 La passione di Bernadette

21:13 La passione di Bernadette NOVE 21:25 Revenant – Redivivo

21:25 Revenant – Redivivo Paramount 21:10 Zathura Un’avventura spaziale

21:10 Zathura Un’avventura spaziale Spike 21:30 True justice – Stato di guerra

21:30 True justice – Stato di guerra Canale 20 Mediaset 21:04 Insurgent

Mediaset 21:04 Insurgent Cine 34 21:00 La fidanzata di papa’

Programmi di oggi: lo sport in tv

Questa settimana ci sarà il turno infrasettimanale valevole per la dodicesima giornata della Serie A. Nel tardo pomeriggio ci sarà il match di apertura tra Udinese e Crotone, mentre stasera in diretta su DAZN alle 20.45 ci sarà la sfida tra Benevento e Lazio: le due squadre sono guidate in panchina dai fratelli Inzaghi, Pippo allena le “streghe” e Simone le “aquile”.

Sempre per quel che riguarda il calcio, alle 21.15 su Rai Sport ci sarà il match di Lega Pro tra Padova e Triestina.