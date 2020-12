Saldi invernali, quando iniziano e cosa succede con le restrizioni Covid

Fissata la data di inizio dei saldi invernali: anche questa volta non sarà unica, ma scandagliata regione per regione. I saldi 2021 cominceranno a partire dal 2 gennaio in diverse regioni d’Italia. Via via tutte le altre

Mentre molti si interrogano su come saranno le vacanze di Natale e le polemiche sui negozi aperti infuriano, arriva una buona notizia. I saldi invernali arriveranno anche quest’anno, e partiranno nel 2021. Si comincia a partire dal 2 gennaio, con diverse regioni che partiranno con gli sconti, man mano si aggiungeranno tutte le altre. Il 2 gennaio 2021 via agli sconti in Campania, Sicilia, Molise e Valle d’Aosta. Il 5 gennaio si parte in Umbria, Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia. Successivamente tutte le altre regioni, fino al 13 febbraio, quando il programma sarà completo.

Saldi invernali, mancano ancora due regioni

Restano da capire le date in Basilicata e Calabria, che attendono ancora la delibera regionale. Curiosità in Trentino, dove i saldi sono liberi e possono cominciare a piacimento dei negozianti. Il calendario, sempre oggetto di “mistero” sull’effettiva ufficialità, è stato reso noto sia dalla Confcommercio che dalla Federmoda.

Non serviranno ulteriori approvazioni, anche se c’è attesa per capire come il Governo si regolerà per le norme anti Covid. Se dovessero esserci restrizioni (ed è molto probabile) il calendario potrebbe subire variazioni. Ovviamente, c’è l’allerta su come gestire l’ordine, cone le file fuori gli esercizi commerciali: i saldi, ancora più dei regali natalizi e del cashback, richiameranno molte persone fuori ai negozi. Per questo motivo il problema dell’ordine pubblico va sicuramente tenuto in considerazione.

Il calendario dei saldi invernali 2021 regione per regione

Campania : 2 gennaio

: 2 gennaio Molise : 2 gennaio

: 2 gennaio Sicilia : 2 gennaio

: 2 gennaio Valle d’Aosta : 2 gennaio

: 2 gennaio Abruzzo : 5 gennaio

: 5 gennaio Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio

5 gennaio Lombardia : 5 gennaio

: 5 gennaio Piemonte : 5 gennaio

: 5 gennaio Puglia : 5 gennaio

: 5 gennaio Sardegna : 5 gennaio

: 5 gennaio Umbria : 5 gennaio

: 5 gennaio Lazio : 12 gennaio

: 12 gennaio Marche : 16 gennaio

: 16 gennaio Provincia autonoma di Bolzano : 16 gennaio

: 16 gennaio Liguria : 29 gennaio

: 29 gennaio Emilia Romagna : 30 gennaio

: 30 gennaio Toscana : 30 gennaio

: 30 gennaio Veneto : 30 gennaio

: 30 gennaio Provincia autonoma di Bolzano (Comuni turistici): 13 febbraio

(Comuni turistici): 13 febbraio Provincia autonoma di Trento : saldi liberi

: saldi liberi Basilicata : in attesa di delibera regionale

: in attesa di delibera regionale Calabria: in attesa di delibera regionale

Leggi anche – Covid, seconda ondata: ecco quanti negozi hanno chiuso in Italia