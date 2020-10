Cashback, rimborsi e premi da 1500 euro. Come fare per riceverli

By

Il Programma cashback è pronto a partire. Gli italiani che spenderanno con “moneta digitale” riceveranno rimborsi e premi. Come funziona

Il Governo sfodera l’arma decisiva nella “guerra al contante”. E’ pronto a partire in via sperimentale il Programma cashback, studiato per incentivare l’uso di bancomat e pagamenti digitali.

Il nuovo provvedimento, comunemente conosciuto come “bonus bancomat”, prevede un rimborso del 10% calcolato sulle transazioni digitali che ogni persona maggiorenne farà nei prossimi mesi.

Il Garante della Privacy ha dato il via libera al decreto attuativo del ministero dell’Economia con un provvedimento pubblicato il 14 ottobre. Il testo integrale non è ancora stato pubblicato, ma si conoscono già le modalità per ricevere il rimborso.

Programma cashback, la prima fase inizia a dicembre

Il Programma partirà già il 1 dicembre in via sperimentale, consentendo così al Governo di testare l’effettiva efficacia e ad i cittadini di cominciare ad abituarsi al nuovo sistema.

Proprio per questo nel primo periodo le soglie saranno abbassate: a dicembre basteranno 10 operazioni di importo massimo di 150 euro per ricevere indietro il 10% di quanto speso nel mese.

Il tetto massimo di spesa è fissato a 1500 euro, con i primi rimborsi che arriveranno entro il 28 febbraio 2021 e saranno erogati dalla Consap (la concessionaria dei servizi pubblici).

Bonus bancomat, rimborsi ogni 6 mesi. Come riceverli

Successivamente il bonus sarà erogato ogni sei mesi (a luglio 2021, gennaio 2022, luglio 2022) e ci saranno anche due super premi da 1.500 euro per i primi 100mila aderenti che totalizzeranno il maggior numero di transazioni digitali.

Cambiano però le soglie a partire da gennaio:

minimo 50 transazioni ogni 6 mesi

massimo 1500 euro di spesa ogni 6 mesi (rimborso massimo 150 euro)

le transazioni superiori a 150 euro conteranno lo stesso, ma la spesa superiore a quella cifra non sarà conteggiata nel totale di 1500 euro

Ogni 6 mesi tutti i limiti si azzereranno e comincerà un nuovo conteggio. Chiaramente è previsto anche un controllo sui furbetti: “Sono vietati i frazionamenti artificiosi dei pagamenti riferibili al medesimo acquisto presso lo stesso esercente”

Per poter aderire al Programma Cashback bisognerà essere maggiorenni e scaricare l’App IO.

Sull’applicazione bisognerà associare al proprio codice fiscale una o più carte di credito o debito, e indicare l’Iban su cui si vuole ricevere il rimborso.