Notizia dell’ultim’ora, si moltiplicano le segnalazioni degli utenti che da poche ore non riesce più ad accedere alla propria casella mail di Google. Gmail down ed altri servizi compromessi. Cosa sta succedendo?

Moltissime le segnalazioni, da alcune ore gli utenti hanno iniziato a segnalare problemi nell’accesso. Impossibile riuscirci per un chiaro down che comprende anche altri servizi Google come Google Drive ed altri. Da accertare ancora la natura del problema anche se la situazione più critica riguarda proprio l’impossibilità di accedere alla propria casella Gmail dai milioni di utenti e tutto quello che ne comporta.

Gmail down, bloccate anche Meet, Youtube e Google Drive

I problemi che si stanno riscontrando con il down di Gmail purtroppo continuano, nessuna comunicazione ufficiale a riguardo. Purtroppo anche altri servizi di Google sono attualmente compromessi. Da Youtube a Google Drive , passando per Google Meet, stanno dando problemi agli utenti che non possono usufruirne. Basti pensare a tutti gli studenti che grazie a Google Meet riusciva a svolgere didattica a distanza o a tutti quei servizi ai quali si accede , alcune volte esclusivamente, tramite Gmail. Il problema coinvolgerebbe non solo tutta europa ma segnalazioni sono arrivate anche dagli Stati Uniti, Giappone, passando per l’Australia e coinvolgendo milioni di persone ma cosa sta succedendo?

Gmail down, cosa sta succedendo

Le segalazioni, da molte ore ormai #Gmaildown e #Googledown sono topic trend, sono state confermate anche da Downdetector, sito di riferimento, che ha confermato problemi di accesso a Gmail e malfunzionamenti ai servizi di Google. Il sito di verifica in tempo reale ha segnalato problemi di accesso in particolare nell’accedere alla casella mail. I più fortunati che riuscivano a passare la soglia del log-in si imbattono in problemi di ricezione mail e impossibilità di caricare video, allegare foto o inviare mail.

Il problema si suppone possa essere dipeso dalla mancata sincronizzazione dei file che rende impossibile il corretto funzionamento delle app. Molte sono le segnalazioni che attribuiscono la responsabilità del Gmail down ad un attacco Haker, tuttavia le indagini sono ancora in corso e non ci sono state comunicazioni a riguardo da perte di Google che come motore di ricerca non riscontra alcun problema.

Finalmente si è fatta piena luce sul down subito dai servizi Google. E’ la stessa società che fa chiarezza sull’accaduto e in un comunicato ammette che “Oggi alle 3:47 am PT (12:47 ora italiana) abbiamo riscontrato un’interruzione del sistema di autenticazione durata circa 45 minuti dovuta ad un problema interno con la quota storage. I servizi che necessitano che gli utenti siano loggati hanno riscontrato una elevata percentuale di errore durante quel periodo. Il problema è stato risolto alle 4:32 AM PT, tutti i servizi ripristinati. Ci scusiamo con tutti gli utenti impattati, condurremo un approfondito esame per garantire che non possa ripetersi in futuro”. Smentita la fantomatica teoria del attacco hacher