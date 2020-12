Di questi minuti la notizia che Google è in down: si tratterebbe di un attacco hacker che ha colpito tutti i principali servizi. I dettagli.

Oggi, 14 Dicembre 2020, è successo l’impensabile.

Google, colosso informatico sul quale tutti (ma proprio tutti) fanno affidamento giornalmente è andato in crash.

Il blackout è durato poco, solo una trentina di minuti, ma la comunità mondiale è sconvolta.

L’evento, infatti, non si era mai verificato prima.

Mentre si cercano i responsabili o le motivazioni dietro l’attacco, su Twitter sono apparsi degli screen con i messaggi del presunto hacker.

A condividerli sono gli studenti medi e del liceo: ecco cosa sarebbe successo secondo loro.

Avete sentito? Incredibile ma vero, Google è andato in down.

Numerosi i disservizi su tutte le piattaforme più usate del colosso di internet e sconcerto tra gli utenti che si sono riversati sui social network.

Sembrerebbe un vero e proprio colpo di scena degno di Guy Fawkes, l’eroe del 5 Novembre.

Le segnalazioni, infatti, arrivano da ogni parte del mondo ed hanno interessato internet a partire dalle 13.00.

In pochi minuti, comunque, Google si è dato da fare per ripristinare i servizi e, sembra, con ottimo profitto.

Al momento, infatti, sia i motori di ricerca, che Youtube, GoogleDrive e Meet sono di nuovo in funzione.

Adesso è caccia all’hacker o a chi ha reso possibile questo incredibile incidente tecnologico oltre che diplomatico.

A sorpresa, un’ipotesi viene dalla comunità italiana di studenti medi e del liceo.

Su Twitter, infatti, in tantissimi stanno condividendo i messaggi apparsi loro durante la disconnessione dal server di Meet.

L’attacco, infatti, è accaduto proprio durante le ore di lezione della Didattica A Distanza e, a quanto sembra, ha messo in diretto contatto l’hacker con gli studenti.

I messaggi più assurdi, infatti, hanno iniziato a campeggiare sugli schermi dei ragazzi, scritti nello stile solito che accompagna la grafica di Google con tanto di animazioni correlate.

“Il vostro amico hacker ha pensato di anticipare le vacanze. Fate i buoni :)“, “Putin, adesso in possesso dei tuoi dati, ti augura buone feste“, “Riprenderemo quando le donne avranno dei diritti, quindi mai” sono solo alcuni dei messaggi che hanno condiviso i ragazzi su Twitter.

Resta ora solo da capire se i messaggi siano veri o se si tratta di uno scherzo ben organizzato.

Per ora sembrerebbe più probabile la seconda opzione: in ogni caso, almeno, gli studenti hanno potuto farsi una sana risata.

Ne avevano, decisamente, bisogno!

L’hacker vada a farsi un corso di aggiornamento e impari a mandare in down le piattaforme come si deve, non solo per mezz’ora #googledown pic.twitter.com/ZiQSDEVcOG

— Chia ミ☆ (@Sonoiolamiari) December 14, 2020