Il “papà” di Amazon non è più il “Paperone” del mondo. Il più ricco di tutti diventa il creatore di Tesla, il marchio di auto elettriche

E’ Elon Musk, il creatore di Tesla (il marchio di auto elettriche) il “nuovo” uomo più ricco al mondo. Ha addirittura superato il boss di Amazon col suo patrimonio a nove zeri. Secondo la classifica di Bloomberg Billionaires Index e il patron di Tesla il vero Paperon de Paperoni del mondo. Musk è un personaggio vulcanico che ha il sogno di portare l’uomo su Marte.

Il suo patrimonio personale ammonterebbe a 187 miliardi di dollari, giusto uno più del proprietario di Amazon, il noto negozio online. Il sorpasso è avvenuto a Wall Street, con i titoli Tesla che hanno superato quelli del colosso dell’e-commerce.

Un risultato che sorprende, visto che grazie all’emergenza Covid e alle tante persone costrette più tempo a casa per la quarantena, gli acquisti su Amazon sono decollati in tutto il mondo. Invece, il boom lo ha fatto Tesla con le sue auto elettriche, che spopolano soprattutto negli Stati Uniti. Il marchio appartenente all’imprenditore sudamericano non era ben visto nelle previsioni in Borsa, e invece ha avuto un rialzo pazzesco nel 2020: dell’800%, con 750 miliardi ai capitalizzazione.

Nonostante questa azienda fu etichettata come a “rischio” l’ascesa è stata inarrestabile. Già a luglio il capo di Tesla aveva superato Warren Buffett, poi il sorpasso a Bill Gates, diventando la seconda persona più ricca al mondo. E il nuovo anno che si apre col clamoroso “schiaffo” ad Amazon.