L’ex Presidente della Fifa, Joseph Blatter è ricoverato in ospedale. Le parole dalla figlia Corinne

La notizia arriva dal quotidiano svizzero Blick. Joseph Blatter è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’ex presidente della Fifa non è in pericolo di vita e le sue condizioni sembrano migliorare. La figlia Corinne ha dichiarato: “Mio padre è in ospedale, migliora ogni giorno ma ha bisogno di tempo e riposo”. Non ancora chiare le cause del ricovero ma l’84enne ex numero uno della Federcalcio Internazionale e’ arrivato alla struttura ospedaliera in ‘condizioni gravi’.

(in aggiornamento)