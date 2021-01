Un grosso boato, poi l’enorme voragine: paura a Napoli, all’ospedale del Mare. Evacuato il Covid Residence, ma per fortuna nessuna vittima

Paura a Napoli, dove si è aperta un’enorme voragine davanti l’Ospedale del Mare, nella zona est della città, nel quartiere Ponticelli. Intorno alle 6 del mattino di oggi, 8 gennaio 2021, il fortissimo boato nel parcheggio del nosocomio. Fortunatamente nessuna vittima né feriti: il Covid Residence, che ospitava sei pazienti positivi al virus, è stato evacuato e chiuso, ma solo in via cautelativa.

I testimoni hanno parlato di un fortissimo boato e del contemporaneo cedimento della strada. Il problema sarebbe originato a causa di una perdita delle condutture di ossigeno l’asfalto, o comunque dei gas ospedalieri. Nella enorme voragine sono precipitate alcune vetture, ma queste erano parcheggiate senza persone al loro interno.

Sul posto è arrivato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’elettrica è stata interrotta in tutto l’ospedale, mentre ci sono delle verifiche in corso. Le attività dell’ospedale sono garantite dai gruppi di continuità, senza alcun intoppo per i pazienti. Chiuso, invece, a tempo indeterminato, il Covid Center. Bisognerà aspettare il ripristino delle strutture.

🔴 #Napoli, intervento nel parcheggio dell’Ospedale del Mare per una voragine che ha interessato un’area di circa 500 mq. Diverse auto in sosta sono precipitate all’interno. In corso verifiche dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte [#8gennaio 8:45] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 8, 2021

Il vero pericolo è rappresentato dal rischio di nuovi crolli: la voragine è profonda ben 20 metri ed è larga circa 50 metri. Al momento si esclude la pista dolosa, ma sono in atto gli accertamenti dei vigili del fuoco. In ogni caso, l’attentato il gesto criminale sembrano escluse. Nel mirino le condutture dell’ossigeno: da capire perché sono esplose. Molto probabilmente sarà aperta un’inchiesta.