Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro gli chalet nel quartiere di Mergellina

Ancora problemi per il quartiere di Mergellina, a Napoli. Dopo l’alta marea che ha devastato diversi ristoranti la sera del 29 dicembre, nella notte tra il 15 e il 16 gennaio c’è stato un brutto incidente che ha visto coinvolta un’auto. Le forze dell’ordine stanno provando in queste ore a ricostruire i fatti, la cosa certa è che l’automobile ha finito la propria corsa contro alcuni chalet di Mergellina.

Pare che l’automobile abbia perso il controllo e sia finita fuori strada, urtando prima il famoso chalet di Ciro a Mergellina e poi contro un altro chalet, il Malia. A bordo c’erano due persone, entrambe sono state immediatamente trasportate in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate a seguito del violento impatto.

Napoli, ancora guai per i gestori dei locali di Mergellina

Non c’è tregua per i commercianti di Napoli, specialmente per quelli che lavorano a Mergellina sul lungomare. Nella notte tra il 15 e il 16 un’auto ha perso il controllo, finendo per schiantarsi contro due chalet: Ciro a Mergellina e Malia. Le cause dell’incidente, avvenuto intorno all’una di notte, non sono ancora note.

Le forze dell’ordine nel corso della nottata hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. L’auto è completamente distrutta, mentre i danni agli chalet pare non siano importanti. Si registrano soltanto piccoli danni strutturali, mentre le fioriere esterne probabilmente dovranno essere ricostruite di nuovo. Le due persone coinvolte nell’incidente sono al pronto soccorso in codice rosso, il passeggero è in condizioni peggiori e non si sa ancora se sia in pericolo di vita.

Ricordiamo che in quel momento vigeva il coprifuoco, che è sempre valido in tutto il territorio italiano dalle 22 fino alle 5 del mattino seguente. Per questo le forze dell’ordine dovranno innanzitutto chiarire perché quell’auto fosse sul lungomare all’una di notte. Non sembra siano state coinvolte altre automobili, l’ora dell’impatto ha aiutato, se fosse successo nelle ore pomeridiane, probabilmente staremmo commentando una tragedia.

Le indagini sono affidate agli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Municipale di Napoli. Al comando delle indagini c’è il capitano Antonio Muriano. Sono già in corso le verifiche attraverso le telecamere di sicurezza presenti sul posto. Le condizioni dell’auto fanno pensare che la velocità di percorrenza fosse molto elevata; potrebbe essere proprio l’alta velocità la causa della perdita del controllo dell’auto.