Sai qual è il segno zodiacale più intelligente? Scopriamo insieme la classifica e le posizioni e, ovviamente, qual è il più intelligente fra tutti!

Tutti, ovviamente, pensiamo di essere più intelligenti degli altri.

Per alcuni l’intelligenza è quella che ti permette di risolvere complicate equazioni per altri si tratta di saper riparare la lavatrice.

Insomma, ognuno di noi ha un’idea decisamente personale dell’intelligenza e non è scontato che sia sbagliata.

L’unica cosa sicura, però, è che ognuno di noi è decisamente convinto di essere più intelligente degli altri: magari non di tutti, però della maggior parte sì!

Bene, i segni zodiacali che possono dare decisamente una mano: pronto a scoprire se sei lo Stephen Hawking dello zodiaco?

Il segno zodiacale più intelligente: ecco la classifica ed il primo posto

Scopriamo insieme, dunque, secondo le stelle qual è il segno zodiacale più intelligenti di tutti!

Ovviamente si tratta di una valutazione fatta unicamente per divertirsi ma, come tutti i “luoghi” comuni potrebbe avere un fondo di verità.

Dopotutto ti abbiamo già detto qui quali sono i sei segni che lavorano più di tutti ed anche quali sono le bugie che i segni dicono più spesso.

Insomma, sta a te controllare se ci abbiamo preso ma è innegabile che questa classifica farà arrabbiare molte persone.

Partiamo dall’ultimo segno per arrivare fino al primo: a che punto della classifica dell’intelligenza dei segni ti trovi?

Ultimi quattro posti: Bilancia, Leone, Sagittario ed Ariete

Se sei nato sotto uno di questi segni ci dispiace dirti che ti trovi nelle ultime posizioni della classifica dei segni più intelligenti.

Non arrabbiarti, però, non vuol dire assolutamente che non sei intelligente!

La Bilancia, infatti, ha una intelligenza “lavorativa” decisamente interessante. Quando decidi di impegnarsi su un progetto, infatti, nessuno riesce a staccarti dal lavoro da fare!

Purtroppo, però, non sempre sei disposto a “sgobbare” e preferisci passare le giornate a guardare le nuvole.

Il Leone, invece, è uno di quei segni di cui a scuola dicevano: “Ha tanto potenziale ma non si applica”.

Le motivazioni per le quali non ti impegni o non mostri i segni di un’intelligenza “classica” risiedono solo nel fatto che spesso ti fai prendere dall’ira e ti fai dominare dalle emozioni.

I nati sotto il segno del Sagittario e dell’Ariete, infine, condividono un destino decisamente simile: è impossibile, per voi, rimanere concentrati sulla stessa cosa per più di un determinato periodo di tempo!

Il tuo scoglio più grosso, infatti, è proprio la concentrazione: hai sempre cento idee e progetti che reclamano la tua attenzione e difficilmente riesci a concentrarti su uno solo.

Posizioni centrali: Cancro, Vergine, Gemelli e Toro

Nelle posizioni centrali, invece, troviamo tutti i nati sotto una decisa stella… sentimentale!

Il Cancro, infatti, possiede un’intelligenza emotiva piuttosto forte, che gli permette di individuare con precisione i sentimenti degli altri.

Questo talento, spesso, si trasforma in un’arma a doppio taglio capace di renderlo anche piuttosto arrogante!

La Vergine ha una spiccata intelligenza di “recupero”; è uno di quei segni in grado di prendersi cura di sé al meglio, senza preoccuparsi dei bisogni degli altri.

Insomma, un lupo solitario, in grado, però, di scegliere sempre la strada giusta e di cavarsi d’impaccio in ogni situazione!

Chi è nato sotto il segno del Toro, invece, ha un’intelligenza artistica veramente impressionante: peccato, però, che non riesca mai ad incanalarla nella giusta direzione!

Disordinati ed a volte pigri, incapaci di ricordare anche il benché minimo appuntamento preso, gli amici del Toro sanno farsi perdonare… certo solo dopo aver combinato qualche pasticcio!

I Gemelli, invece, hanno un’intelligenza decisamente dinamica e nervosa, che non si ferma mai.

Sapete sempre che cosa fare e quando, proprio perché ci avete pensato lungamente molto prima di quanto abbiano fatto gli altri!

4. Pesci

Un’intelligenza che fa molto affidamento sulla memoria e su ragionamenti logici invidiabili, quella dei Pesci guadagna l’ultimo gradino prima del podio.

Insomma, niente male!

Siete persone intuitive e che sanno adattarsi facilmente ad ogni situazione: complimenti!

3. Capricorno

Lavoratori, concreti e pratici: i nati sotto il segno del Capricorno sono al terzo posto nella classifica dei segni più intelligenti dello zodiaco!

Si tratta di persone che hanno un’intelligenza decisamente viva anche se abbastanza assimilabile alla corrente dei “furbetti”.

Un Capricorno non si troverà mai in una situazione scomoda per lui; sarà sempre attento a non sbilanciarsi troppo.

2. Scorpione

L’intelligenza dello Scorpione è sicuramente intuitiva, legata alle sue grandissime doti di comando e leadership.

Siete come un gatto: pacati ed indifferenti, immagazzinate ogni informazione per colpire poi nel momento più inaspettato.

Povero chi vi sottovaluta!

1. Acquario

Siamo arrivati a scoprire quale sia il segno più intelligente dello zodiaco: sei proprio tu, carissimo Acquario!

Sei una felice commistione di intuizione, esecuzione e sensibilità: insomma, oggi non puoi far altro che vantarti.

Per le stelle sei il segno più intelligente di tutti!