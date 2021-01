By

Dal 21 Dicembre scorso è iniziata l’era dell’Acquario: scopriamo insieme l’oroscopo del 2 Gennaio 2021 e cosa vuol dire per i segni.

Dalla congiunzione di Giove e Saturno avvenuta lo scorso 21 Dicembre non si sente parlare d’altro che dell’era dell’Acquario.

Il 2021, infatti, vede l’avvicendarsi (dopo 800 anni dall’ultima volta!) dell’era di questo segno, da sempre considerata come una delle “stagioni” astrali migliori.

Che cosa vuol dire, però, per i segni zodiacali e che cos’è l’era dell’Acquario? Scopriamolo meglio insieme, soprattutto leggendo l’oroscopo di oggi riferito alle bugie che dicono più facilmente i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi 2 Gennaio 2021: ecco quali sono le bugie che dicono i segni

L’era dell’Acquario starebbe a significare che, finalmente, tutti i popoli del mondo si uniranno insieme per il bene comune.

Non male visto l’anno appena passato, vero?

Secondo le previsioni astrologiche, questa sarebbe l’era della verità: insomma, a quanto pare per il prossimo anno possiamo dimenticarci bugie e colpi di testa.

L’era dell’Acquario ci impedirà di dire bugie di qualsiasi tipo!

Abbiamo già scoperto quali saranno i segni più fortunati del 2021 e quelli che, purtroppo, saranno i più sfortunati nel prossimo anno.

Scopriamo, invece, quali sono gli argomenti sui quali i segni dello zodiaco mentono di più e cerchiamo di smascherare in anticipo le bugie.

Controlla prima il tuo: è proprio vero che menti riguardo questo argomento?

Cancro, Acquario, Capricorno e Pesci: mentono riguardo quello di cui hanno bisogno

Questi quattro segni mentono riguardo i propri veri desideri e le loro necessità.

Una persona nata sotto il segno del Cancro non vi dirà mai che sta male o che ha un problema: dovrete essere voi ad individuarlo!

Il Cancro non vuole mai che nessuno si preoccupi per lui e lascia che i problemi si accumulino sulle sue spalle.

Stesso discorso per il Capricorno: spesso sommerso dal lavoro e dalle difficoltà, il Capricorno non chiede mai una mano.

Se volete aiutare un Capricorno dovrete cercare di fargli abbassare le difese, rassicurandolo. Non è il vostro aiuto che rovina la sua reputazione!

L’Acquario mente riguardo le sue capacità; tutte le persone nate sotto questo segno, infatti, pensano di non essere in grado di fare molto.

Ciononostante sono sempre in prima linea quando si tratta di aiutare e dare una mano: se chiedete ad un Acquario di aiutarvi lui prima vi dirà che non sa come fare e poi vi tirerà subito fuori dai guai.

I Pesci, infine, mentono molto a sé stessi: pensano di riuscire a farcela da soli anche quando sono, evidentemente, arrivati al limite estremo delle forze.

Per aiutare una persona nata sotto il segno dei Pesci dovrete insistere veramente tanto: non fatevi ingannare!

Sagittario, Scorpione, Toro e Gemelli: bugie su quello che provano

Impossibile capire cosa provano questi quattro segni!

I Gemelli, infatti, sono persone estremamente riservate, che non direbbero mai quello che pensano direttamente in faccia.

Per sapere se siete o meno i preferiti di una persona nata sotto il segno dei Gemelli dovrete faticare veramente tanto.

Lo Scorpione è un altro segno che difficilmente parla delle proprie emozioni. Una persona nata sotto il segno dello Scorpione non rivelerà mai (o mentirà a riguardo) le sue passioni segrete.

I nati sotto il segno del Toro, invece, mentono riguardo un punto piuttosto importante: non mostrano mai la loro gelosia, neanche quando li consuma.

Un Toro non vi direbbe mai che qualcosa che state facendo lo ferisce: preferisce soffrire in silenzio.

Infine il Sagittario mente sempre riguardo quello che prova nei confronti delle situazioni più disparate.

Un Sagittario gioca sempre al ribasso: cerca di non dare importanza a niente in modo da non sentirsi triste quando qualcosa va male.

Leone, Ariete, Vergine e Bilancia: i segni che non dicono mai la verità

Non potete chiedere ad un Leone di dirvi la verità riguardo il suo passato: non scoprirete mai se il Leone ha effettivamente chiuso i ponti con le persone della sua vita precedente.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, fatica molto ad affrontare questioni rimaste aperte, come ferite.

I nati sotto il segno della Bilancia, invece, affermano di non mentire mai. Per loro, ogni cosa che dicono è sempre vera e pura: peccato che, molto spesso, contraddicano le proprie parole con le azioni!

La Bilancia è uno di quei segni che deve avere molto spazio di azione: non vi dirà mai la verità riguardo le sue vere intenzioni.

L’Ariete mente spesso riguardo il suo vero sentire: magari vi dice che non è arrabbiato con voi quando, in realtà, ha già preso le distanze.

Avete a che fare con un Ariete può essere molto stressante: mentre lui si prepara ad andare avanti voi siete ancora molto indietro.

Infine la Vergine: i nati sotto il segno della Vergine sono persone sensibili che hanno una dimensione privata molto grande.

Difficilmente riuscirete ad entrare in contatto con loro senza creare qualche piccolo terremoto. Dovrete rendervene conto da soli, però; la Vergine non ve lo dirà mai.