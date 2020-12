Siamo arrivati all’ultimo giorno del 2020. Scopriamo insieme, grazie all’oroscopo quali saranno i segni più sfortunati del 2021!

Inutile cercare di fare finta di niente: il 2021, esattamente come tutti gli altri anni, avrà degli alti e dei bassi.

Certo, con ogni probabilità non ci saranno tanti bassi quanti nel 2020!

In ogni caso, purtroppo, ci saranno quattro segni che saranno decisamente sfortunati nel 2021: pronto a scoprire se, tra di loro, c’è anche il tuo?

Segni più sfortunati del 2021: ecco quali saranno

Hai cercato il tuo segno tra quelli più fortunati del 2021 ma, purtroppo, non lo hai trovato.

Allora hai pensato di cercare tra quelli che si distingueranno sotto tutti gli aspetti lavorativi oppure ti sei cercato tra quelli che troveranno l’amore il prossimo anno.

Niente da fare.

Va bene, ormai lo hai scoperto: potresti essere uno dei quattro segni che, con ogni probabilità, saranno tra i più sfortunati nel 2021.

Per quanto ci dispiaccia per te, pensiamo che sia giunta (di già!) l’ora di rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro.

Vediamo che cosa non andrà il prossimo anno e cosa puoi fare per cercare di combattere la cattiva sorte!

Toro

Cari amici nati sotto il segno del Toro nel 2021 vi aspetta, purtroppo, una quadratura per niente semplice.

Si tratta di quella di Giove e Saturno che influiscono, negativamente, soprattutto sui vostri rapporti con gli altri.

Insomma, sarete uno dei segni più sfortunati dell’anno nuovo, non c’è molto da fare. Vi sembrerà di non riuscire a farvi capire dagli altri e dovrete affrontare molte discussioni.

Armatevi di pazienza e fate di tutto per esercitare la calma: vi sarà utile!

Leone

Caro Leone, sappiamo bene che per te gli ultimi tempi (in particolare) non sono stati per niente facili.

Ti trovi ad avere a che fare sempre con la stessa dinamica: litigi, incomprensioni e rabbia.

Se non imparerai a dare voce ai tuoi sentimenti (in maniera pacata e costruttiva) rischi di buttare il grande lavoro che hai fatto ultimamente su te stesso.

Le stelle ti raccomandano particolare attenzione soprattutto nei primi mesi del 2021: fatica lavorativa e problemi sentimentali potrebbero coincidere, rischiando di creare un’atmosfera davvero irrespirabile!

Vergine

Cari amici nati sotto il segno della Vergine, per voi il 2021 sarà decisamente un anno impegnativo.

Dovrete affrontare molte questioni (anche serie, legate all’ambito burocratico) e sarà facile soccombere al nervosismo ed all’ansia.

Cercate di ricordare che, nella vita, non esiste solo il lavoro e che sforzarvi di stabilire un rapporto con gli altri, per voi, sarà fondamentale!

Novembre e Dicembre 2021 saranno particolarmente importanti per voi: attenti alle decisioni che prenderete!

Scorpione: tra i segni più sfortunati del 2021 ci sei anche tu

Non preoccuparti caro Scorpione non si tratterà di un periodo lunghissimo!

Purtroppo, però, ti devi aspettare dei mesi molto difficili, soprattutto verso l’inizio del 2021.

Passato Marzo, infatti, potrai ritornare alla tua vita consueta, fatta di successi e duro lavoro.

Questo sarà un anno tranquillo sotto il punto di vista sentimentale e non ci saranno grandi scossoni.

Preparati ai prossimi mesi e cerca di non farti provocare da colpi di sfortuna e svantaggi: finiranno presto!