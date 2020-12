By

Tutti i programmi tv di oggi 31 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

E’ l’ultimo giorno di questo 2020 davvero difficile e complicato per tutti noi. Ancora sotto l’effetto delle restrizioni a causa del Covid, anche questo cenone così come quello di Natale sarà ristretto.

Niente “trenino” sotto l’albero e vicino al camino dunque, anche per rispettare il distanziamento. Ma siamo sicuri che, come da tradizione, anche voi aspetterete la mezzanotte accendendo la tv e partecipando virtualmente al countdown di fine anno per poi brindare al 2021, sperando che sia davvero un anno migliore.

Quale sarà la programmazione tv per questo capodanno 2020? Vi basta scorrere qui sotto per scoprire i programmi più interessanti di stasera. E buon anno

Programmi tv 31 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Come da tradizione, sia su Rai 1 che su Canale 5 ci sarà una programmazione speciale che vi terrà compagnia fino allo scoccare della mezzanotte.

Sulla Rai ci sarà il consueto programma “L’anno che verrà“, con ospiti famosi ed artisti che si esibiranno: tra le presenze confermate al fianco di Amadeus e Nino Frassica troviamo Gianni Morandi, Piero Pelù e i Ricchi e Poveri.

Canale 5 invece manderà in onda una puntata super speciale del Grande Fratello Vip che vedrà molti volti noti in studio per festeggiare il capodanno, oltre ovviamente alle solite “avventure” dei vip all’interno della casa.

Su Rai 3 e su TV8 appuntamento rispettivamente con il Circo di Montecarlo ed il Cirque du Soleil, mentre su La7 Diego Bianchi condurrà la puntata speciale di Propaganda Live in cui ci sarà la tombolata social.

Film in tv oggi: tante commedie in programmazione

Se invece, nonostante il cenone, avete deciso di farvi compagnia guardando un buon film, stasera per mantenere un clima allegro e pieno di risate la programmazione lascia spazio a molte commedie. Decidete voi quale più si addice alla vostra serata.

Questa la lista di tutti i film in prima serata:

Rai 2 21:20 Alvin Superstar 3 – Si salvi chi puo’

21:20 Alvin Superstar 3 – Si salvi chi puo’ Rai 4 21:20 Dragon

21:20 Dragon Rai Movie 21:10 Tito e gli alieni

21:10 Tito e gli alieni Italia 1 21:30 Independence Day

21:30 Independence Day Rete 4 21:22 What Women Want

21:22 What Women Want Iris 20:59 Barry Lyndon

20:59 Barry Lyndon Italia 2 21:10 Dark shadows

21:10 Dark shadows La 5 21:10 A Christmas Kiss – Un Natale al bacio

21:10 A Christmas Kiss – Un Natale al bacio Cielo 21:15 Stratton – Forze speciali

21:15 Stratton – Forze speciali Rai Premium 21:20 Meglio tardi che mai

21:20 Meglio tardi che mai NOVE 21:25 La maschera di ferro

21:25 La maschera di ferro Paramount 21:30 Indiana Jones e il regno del teschio cristallo

21:30 Indiana Jones e il regno del teschio cristallo Spike 21:30 Robocop 1987

21:30 Robocop 1987 Canale 20 Mediaset 21:04 Ted

21:04 Ted Cine 34 21:00 L’ allenatore nel pallone

Programmi di oggi: lo sport in tv

Durante la serata non sono previsti incontri di calcio e nemmeno altri eventi sportivi. Ma se la vostra voglia di pallone non si attenua nemmeno a capodanno, nel pomeriggio vi consigliamo di sintonizzarvi su DAZN.

Alle 14 infatti è previsto il match di Liga Spagnola tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, a seguire alle 16.15 in campo ci saranno Osasuna e Deportivo Alaves.