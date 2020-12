By

Instagram, le 10 foto con più like nel 2020: quella che ne ha collezionati di più è arrivata vicina a quota 20 milioni, scoprite la classifica

Succede alla fine di ogni anno e questo non fa eccezione: gli ultimi giorni di dicembre sono da sempre quelli delle classifiche e dei confronti anche per i social. Così grazie al sito della notissima rivista americana ‘Billboard‘ sappiamo quali sono le 10 foto che hanno ricevuto più like negli ultimi dodici mesi tra conferme e sorprese.

Una classifica che parla molto maschile, lo diciamo subito, anche se non mancano le donne. Una su tutte, Kylie Jenner, che ha piazzato ben quattro immagini nella top ten dell’anno anche se non è finita sul podio.

L’immagine che ha ricevuto più like nel 2020 è infatti quella di un doloroso tributo. Una foto in bianco e nero che ritrae Cristiano Ronaldo accanto a Diego Armando Maradona. La morte del campione argentino nel novembre di quest’anno ha scosso tutti a cominciare dai suoi eredi. E quello scatto ha raccolto 19,7 milioni di like.

Così è pure per la foto sul gradino più basso del podio virtuale di Instagram. Questa volta tocca a Lionel Messi che ha ricordato il suo connazionale più celebre raccogliendo 16,4 milioni di apprezzamenti. In mezzo, un altro lutto: la seconda foto infatti è quella di Chadwick Boseman, l’attore americano protagonista di celebri film come ‘Black Panther’ stroncato da un tumore a soli 43 anni.

Instagram, le 10 foto con più like: Kylie Jenner domina con quattro foto

Dobbiamo scendere al quarto posto per trovare la regina dei social, come dicono i numeri. Ogni immagine che Kylie Jenner, sorellina più piccola delle Kardashian, posta sul suo profilo è un successo assicurato. Ancora di più quando la 23enne imprenditrice americana posta foto della sua famiglia e della piccolina di casa.

Le più apprezzate infatti sono quelle con l’ex compagno, Travis Scott, e con la figlia Stormi che compirà tre anni nel prossimo febbraio. Una in particolare ha raccolto 16 milioni di like., ma ce ne sono altre tre al settimo, ottavo e decimo posto rispettivamente con 15,3 milioni, 14,5 milioni e 14,2 milioni.

Con lei c’è anche Ariana Grande, con una immagine da 15,4 milioni che è al sesto posto della classifica. A precederla, nella casella numero 5, un altro ricordo di una tragedia prematura: è la foto che LeBron James ha postato per ricordare l’amico Kobe Bryant morto a gennaio in un tragico incidente con l’elicottero: è stata commentata da 15,5 milioni di follower. Infine al nono posto ancora Cristiano Ronaldo, questa volta con Georgina Rodriguez e la festa di compleanno: 14,3 milioni di like.