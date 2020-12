Morte Maradona, ipotesi clamorosa: “L’ha fatta finita”

Morte Maradona, dall’Argentina adesso spnta ipotesi clamorosa: “L’ha fatta finita”, ha rivelato quello che è stato il suo medico personale

Dopo la tragica e prematura scomparsa di Diego Armando Maradona le ipotesi sulla sua fine sono state molte, ma l’ultima è clamorosa anche perché arriva da uno che l’ha conosciuto bene. Alfredo Cahe è stato per anni il medico personale del campione argentino e adesso avanza un dubbio anche se per lui è una certezza.

Diego l’ha fatta finita, si è lasciato morire perché non sopportava più la situazione oprecaria di salute nella quale stava vivendo da tempo. Anche se i suoi familiari stanno combattendo per dimostrare che ci siano sgtate delle falle nelle cure al ‘Pibe de Oro’, la verità potrebbe essere un’altra, molto più sconvolgente.

Cahe ha raccontato ad alcuni media argentini che già in passato Maradona avrebbe tentato il suicidio. Quando stava a Cuba, ospite del suo amico Fidel Castro, con l’auto che guidava avrebbe puntato contro un autobus per suicidarsi. Poi a loro avrebbe spiegato di non essersi accordo che il mezzo stava arrivando e comunque si era salvato per miracolo.

Maradona, una fine piena di misteri: la spiegazione del suo medico

Il dottor Cahe lo dice apertamente, anche se non ha nessuna base scientifica per dimsitrare la sua tesi: “Secondo me la sua morte è stata un suicidio. Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare, non ce la faceva davvero più”. Secondo lui inoltre alcuni dei farmaci che il campione prendeva non erano adeguate alla sua situazione sanitaria. Piuttostio avrebbe avuto bisogno di calma, tranqullità e affetto.

Il medico ha anche smentito che il campione fosse affetto da Alzheimer. Ha spinto per farlo tornare a Cuba dopo l’operazione al cervello dello scorso 4 novembre e ne aveva parlato con un vecchio compagno di Diego, Luque. Non c’è stato il tempo però, perché dalle dimissioni alla sua morte è passato troppo poco. E conclude: “L’ultima volta che l’ho visto Diego era completamente sedato e non mi è stato permesso di parlare con nessuno”.

Dopo queste parole la Procura argentina che sta ancora indagando sulla fine di Maradona testerà anche questa strada? Difficile dirlo anche se a tenere banco è la questione eredità Maradona: chi resta fuori e chi invece godrà dei suoi beni, il mistero è ancora fitto.