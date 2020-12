Eredità Maradona, rivelazione clamorosa: chi resta fuori

Eredità Maradona, rivelazione clamorosa dall’Argentina: in attesa di stabilire con certezza a quanto ammonta, c’è chi sarebbe stato escluso

Come spesso succede nel caso di morti eccellenti, anche con Diego Maradona esaurita l’emozione per la sua tragica scomparsa cominciano i problemi. L’eredità Maradona è un capitolo che ancora deve essere scritto, perché in questi giorni sono uscite stime di tutti i tipi.

Ma le ultime in arrivo dall’Argentina sono clamorose: l’ex moglie Claudia e le due figlie nate dal matrimonio, Dalma e Giannina non farebbero parte delle persone citate nel testamento. per ora è soltanto un’anticipazione dei quotidiani locali, a cominciare da ‘La Nacion’, ma potrebbe cambiare tutto.

Per chi conosce bene la storia della famiglia e i rapporti tesi, nonostante le apparenze, tra il campione e le figlie non una novità assoluta ma comunque sorprendente. Dalma e Giannina sono da semltre fedeli della mamma. L’avrebbero quindi appoggiata in alcune cause legali, come quelle per la vendita di una collezione di cimeli e maglie oltre che di una casa a Miami.

Ma proprio per questo alcune fonti vicine a Diego riportate da ‘La Nacion’ avrebbero comunicato la svolta. Diego avrebbe indicato nelle sorelle le uniche beneficiarie dei suoi averi e questo sarebbe anche il suo ultimo testamento.

Eredità Maradona, a quando ammonta e come saranno divisi i beni

Siempre bailando a la par de quien fue y siempre va a ser MI PAPÁ! ♥️ https://t.co/SNEiHxqal5 — Gianinna Maradona (@gianmaradona) October 30, 2020

Ma di quale cifra stiamo parlando? Varia tra i 40 e i 100 milioni di dollari, mettendo insieme il suop patrimonio liquido, immobili e oggetti di valore. La stima diventerà effettiva soltanto quando ci sarà l’apertura del testamento, ma comunque quei soldi fanno gola a molti.

Intanto però ci sarebbero già due cause per l’eredità presentate da due delle figlie. La prima è stata presentata al tribunale di Buenos Aires da Jana Maradona, nata dal rapporto tra Maradona e Valeria Sabalain. La seconda causa ibvece è per l’avvio del processo di successione per i beni di Maradona, presso il Tribunale Civile di San Isidro. E l’avrebbero avviata gli avvocati di Dalma Nerea Maradona, cioè la primogenita.

Sullo sfondo ci sono le soliute faide familiari. Come scrive il quotidiano ‘Clarin’ nel 2015, Maradona e l’ex moglie litigarono pesantemente. Lui l’aveva accusata di aver perso 6 milioni milioni di dollari perché era rimasta tutrice legale dei beni. E per questo oggi Claudia risdchia di rimanere senza nulla.

Ma poi ci sono le altre famiglie del ‘Dies’. L’eredità di Maradona, dopo le clamorose rivelazioni a Pomeriggio 5, è un rebus. Anche il piccolo Diego Fernando, nato dalla relazione con Verónica Ojeda, e Diego Junior che vive a Napoli ed è figlio di Cristiana Sinagra dovrebbero unirsi alla causa avviata da Jana.