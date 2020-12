L’eredita di Maradona, clamorose rivelazioni a Pomeriggio 5

Pomeriggio 5 apre uno scenario clamoroso sull’eredità Maradona: in attesa di stabilire la cifra, non tutto è chiaro come sembra

Ad una settimana dalla morte di Diego Maradona il lutto rischia di trasformarsi in faida familiare. L’eredità del campione, ancora non stimata, fa gola a tutti e in prima fila ci sono i figli. Già, ma quanti sono? A Pomeriggio 5 oggi è stata aggiunta altra benzina sul fuoco, con una rivelazione clamorosa, anzi due.

Le polemiche sulla morte di #Maradona non si placano e la famiglia si spacca #Pomeriggio5 pic.twitter.com/21dCfkJOp0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 2, 2020

Già domenica scorsa Hugo Maradona (fratello più piccolo del ‘Pibe de Oro’) aveva sganciato la bomba dicendo che lui considera come figlie soltanto Dalma e Giannina nate dal matrimonio con Claudia Villafane. Da Barbara d’Urso però sono state anche riprese le parole del giornalista argentino, Luis Ventura: “Uno dei cinque figli di Maradona – ha detto in una trasmissione alla tv del suo Paese, non è il suo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Armando Maradona Junior (@diegomaradonajunior)

Ma andiamo con ordine per fare un po’ di chiarezza anche se in reatà al momento è difficile comprendere. Il patrimonio di Maradona sarebbe quantificabile in 75 milioni di euro, tra proprietà immobiliari, sponsorizzazioni e diversi investimenti fatti in giro per il mondo. Ed è su questo che, sempre che non ci sia un testamento, si ragionerà.

Ci sono anche cinque figli riconosciuti: Dalma e Giannina, nate dal matrimonio con Claudia Villafane che è anche la sua unica ex moglie. Poi Jana avuta da Valeria Sabalain e Diego Junior (figlio dell’taliana Cristiana Sinagra riconosciuto nel 2007), riconosciuti solo molti anni dopo, e Diego Fernando, figlio di Verónica Ojeda. Ma almeno sulla carta potrebbero essercene altri sei. Come Santiago Lara, 19enne argentino che ha già avanzato la richiesta della riesumazione del cadavere di Maradona per il test del Dna.

E qui tornano in ballo le parole di Luis Ventura Ventura: “Sui figli riconosciuti con il cognome di Maradona potrebbe esserci una sorpresa. Uno di loro infatti potrebbe non essere tale”. Diffcile però smentire le prove del Dna e le sentenze di un tribunale, come è stato ad esempio per Diego Maradona jr. a Napoli. Sicuramente tra i cinque figli, se tali sono, i rapporti restano freddissimi. Ma aspettiamoci ancora clamorosi risvolti perché questa storia è soltanto all’inizio.