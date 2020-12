By

Stasera durante il programma di Diego Bianchi su La7 si potrà giocare a tombola via social e vincere alcuni premi. Le istruzioni

Oggi è l’ultimo giorno del 2020 e tanti di noi, come di consueto, ci riuniremo (anche se in forma ristretta) con amici e parenti per il classico cenone di Capodanno. Spesso e volentieri nelle nostre case, durante la cena, si è soliti mantenere accesa la tv che ci accompagnerà fino alla mezzanotte con il classico conto alla rovescia.

Quest’anno però, anche a causa del coprifuoco e dei locali chiusi, passate le ore 22 saremo costretti a rimanere a casa. Niente feste in discoteca o brindisi in qualche ristorante. A maggior ragione vale la pena tentare la fortuna e vincere qualcosa con una bella tombolata.

Vi abbiamo già parlato di come giocare a tombola con amici e parenti a distanza utilizzando i vostri telefoni, ma a capodanno ci sarà una novità: su La7 infatti ci sarà una puntata speciale di Propaganda Live e per l’occasione è stata organizzata la prima “tombola social” della storia. Ecco le istruzioni e i dettagli per partecipare.

Propaganda Live, come partecipare alla tombola di stasera

Per partecipare al gioco in diretta tv ovviamente c’è bisogno di avere la propria cartella contenente i numeri che verranno estratti in sequenza. Per scaricarla vi basterà seguire questo link e inserire il vostro nome, cognome ed email. Attenzione però, perchè avrete tempo fino ad oggi alle ore 12.

Una volta completata la registrazione, vi arriverà nella vostra casella di posta elettronica un altro link dove potrete scaricare la cartella. Dovrete poi fotografarla in modo che si vedano bene tutti i numeri e postarla sul vostro account Twitter con l’hashtag #propagandatombola.

Una volta fatto questo non vi resta che sintonizzarvi su La7 e partecipare da casa vostra, scoprendo se riuscirete a fare ambo, cinquina o tombola. Per quanto riguarda i premi, il presentatore Diego Bianchi non li ha ancora svelati. Tutti i dettagli aggiuntivi sul gioco saranno rivelati stasera durante la diretta. E voi tenterete la fortuna?