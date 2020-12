Scopriamo quali sono le migliori app per giocare a tombola da remoto. Così facendo si può rispettare la tradizione senza infrangere le regole

Quest’anno a Natale niente tombola! O, quanto meno, si giocherà in pochi a causa delle restrizioni previste dall’ultimo decreto emanato dal Governo per contenere i contagi da coronavirus.

Ne saranno contenti in tanti che proprio non riuscivano ad affezionarsi ad uno dei giochi più popolari durante le feste. Sarà meno felice il classico parente che al primo numero estratto urlava “Ambo”.

Eppure, come in ogni situazione recente, la tecnologia può aiutarci e permetterci di fare qualche partita con i parenti anche in questa situazione differente. Esistono infatti molte applicazioni, sia per Android che per Ios, che emulano il famoso gioco e che ci consentiranno di divertirci per qualche ora partecipando direttamente da casa nostra con il nostro telefono o tablet.

Tombola online, le migliori applicazioni

Cercando sugli store dei vostri dispositivi troverete tantissime app che permettono di giocare a tombola da remoto. La maggior parte sono gratuite e con molte funzionalità e modalità aggiuntive.

Se avete un telefono o un tablet Android, vi basterà entrare nel Play Store di Google e cercare la parola “Tombola“. Una delle app migliori è quella sviluppata da E.B.S., con una grafica molto simpatica ed intuitiva. In pochi minuti potrete organizzare una partita praticamente identica a quelle tradizionali. L’alternativa è “Tombola di Natale“, sviluppata da Aeolinan codeLab e che vi mostrerà le varie caselline da riempire direttamente sul display dello smartphone.

Se invece avete un telefono o un tablet Ios, l’applicazione che vi suggeriamo di scaricare è “tombola – Bingo & Smorfia”. Sviluppata dai creatori del sito web tombola.it, fornisce tutte le modalità più apprezzate dagli utenti, con alcune novità uniche dedicate solo al software online. Una buona alternativa potrebbe essere l’app “MyTombola“, anch’essa utilizzabile da remoto.

Dunque non vi resta che scaricare e provare una di queste applicazioni insieme ai vostri amici e parenti e anche questo Natale la vostra classica partita a tombola sarà pronta ad iniziare.