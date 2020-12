Il Telepass, il comodissimo strumento per pagare i pedaggi autostradali senza fermarsi, può essere utilizzato anche su moto o scooter. Vediamo in che modo e con quali costi



Il Telepass è uno strumento comodossimo per tutti coloro che viaggiano in autostrada, o come nel caso di Napoli e altre città, in tangenziale. Lì dove è previsto il pedaggio, lo strumento del Telepass consente di passare attraverso i caselli senza fermarsi per il pagamento. L’addebito ovviamente avviene comunque, ma in modo elettronico, automatico e senza alcun problema. Il pagamento avviene poi successivamente, in un’unica soluzione con l’addebito sul nostro conto corrente o con carta di credito.

Come utilizzarlo anche con moto e scooter

Il Telepass, che ha un canone anno dal costo irrisorio, migliora la qualità della vita dell’automobilista. Spesso le code ai caselli sono molto lunghe, prolungando inutilmente il tempo dei nostri spostamenti. Caso emblematico le partenze estive: le lunghe code ai caselli sono spesso un incubo. Col Telepass questo problema non esisterà più. Uno strumento a cui sarà molto difficile rinunciare una volta utilizzato qualche volta. Chiaramente il Telepass si monta facilmente in auto, di solito attaccandolo alla parte superiore del parabrezza. Ma, naturalmente, il Telepass può essere utilizzato anche in moto o in scooter. Se si ha la possibilità di utilizzare questo strumento in auto, perché rinunciarci quando si usa la moto?

I vantaggi sono tanti

Basta tenere un solo contratto di utenza Telepass e associarlo a più targhe: è previsto ed è molto semplice. Una singola utenza può essere associata a più di un veicolo, e tra questi anche auto e moto. Ma dove posizionare il dispositivo? Mentre all’interno dell’automobile (ma anche del furgone o del camion) lo strumento è protetto dalla pioggia, in moto il discorso è diverso. Esistono molti supporti e ganci per collegare il Telepass alla moto e saldarlo in modo efficace. Il dispositivo sarà anche protetto dalle intemperie. Essendo un apparecchio elettronico si potrebbe danneggiare con la pioggia.

Come ordinarlo

Questi supporti costano pochi euro e si comprano facilmente su Amazon, ad esempio. Gli scooter, invece, offrono qualche possibilità in più: avendo qualche vano nel cosiddetto “scudo” che protegge le gambe. Il piccolo apparecchio può essere collocato in questi vani, a patto che esso funzioni bene. Si possono chiedere informazioni in merito sui “Punti Blu”, dove è possibile ottenere fisicamente apparecchi aggiuntivi. Ma tutto si può fare anche online, e il dispositivo ci sarà spedito a casa.

