Ecco come consumare meno benzina quando si viaggia in auto. C’è un metodo da seguire per risparmiare molti soldi ogni mese

In questi tempi di crisi economica risparmiare è quasi obbligatorio. L’epidemia da Covid ci ha costretto a rivedere abitudini e spese, ma ovviamente non si può rinunciare a ciò che è necessario. L’utilizzo dell’automobile, ad esempio, è indispensabile in moltissimi casi. Soprattutto oggi che il trasporto pubblico non è più sicuro. Ecco perché andare incontro alle spese per i consumi dell’auto (ma anche per mantenerla) pesa molto sui bilanci familiari.

La prima voce sotto osservazione, naturalmente, è il consumo di carburante. La benzina, o più in genere il carburante, costa. E naturalmente, più si circola e più si fa rifornimento. Ma come si può risparmiare? Esistono dei consigli, ma anche delle vere e proprie strategie per provare a risparmiare.

Distinguere tra i vari tipi di alimentazione delle nostre auto

Bisogna tenere presente che l’auto a benzina porta costi più alti per il rifornimento. Questo perché la benzina è il carburante più costoso. Fortunatamente, rispetto a un tempo, le auto con questo tipo di alimentazione non hanno consumi elevati, soprattutto se di piccola cilindrata. Tuttavia, è bene tenere presente che l’alimentazione a diesel (il gasolio) può convenire da un punto di vista economico: questo tipo di carburante costa di meno. Attenzione, però: mediamente, le auto a diesel hanno una cilindrata importante. Quindi consumeranno quanto e più di un’auto a benzina di piccola cilindrata. Questo è un dato che va tenuto presente.

E poi c’è il GPL. In questo caso parliamo di un carburante che costa molto meno della benzina. I consumi saranno gli stessi, ma per chi fa pochi chilometri il GPL è la soluzione migliore. Bisogna tenere presente, però, che l’auto deve essere predisposta con apposito impianto, che ci sono alcuni costi di manutenzione, e che il GPL non può essere installato sulle auto a diesel. Tenere presente anche con il metano il discorso è lo stesso (anche se questa tipologia di carburante sta diventando meno utilizzata) e naturalmente c’è il mondo delle auto elettriche, che ci farà abbandonare completamente la benzina.

Le regole per consumare meno benzina

Ma dando per scontato l’utilizzo di un’auto con carburante fossile, ci sono dei consigli pratici per limitare il consumo di benzina, gpl o gasolio. Ad esempio è inutile accelerare bruscamente e alzare troppo i giri del motore. Meglio avere una velocità costante, né troppo alta né troppo bassa. Tenere presente che, ad esempio, in autostrada un’auto consuma di meno rispetto alla città. Evitare di fare troppi scali di marcia, perché stressano il motore e fanno consumare più carburante.

Altro consiglio utile è spegnere il motore quando non si è in marcia. Alcune auto lo fanno automaticamente, anche col semaforo rosso (start end stop), ma questo è decisamente sconsigliato se si ha una vettura di qualche anno In questi casi il continuo accendi spegni del traffico cittadino potrebbe portare a conseguenze dannose ed assai più dispendiose del possibile risparmio.

Forse non ci avete pensato ma una cosa che non va sottovalutata per i consumi della nostra auto sono i pneumatici.Infatti è molto importante anche controllare le gomme: se sono sgonfie l’auto diventerà più pesante e il motore farà più fatica a muoverla. Va controllato anche l’olio, e soprattutto il filtro dell’aria: se questo sarà pulito o nuovo i consumi saranno ridotti. Tenere presente, infine, che il climatizzatore consuma energia del motore e aumenta sensibilmente i consumi: utilizziamo solo quando strettamente necessario.

Altro consiglio utile è circolare con i finestrini chiusi: in questo caso l’auto circolerà più facilmente attraverso l’aria e il motore farà meno sforzo. Ricordarsi che è inutile mettere la marcia in folle nelle discese: il motore “gira” esattamente allo stesso modo con la marcia inserita. In più è pericoloso. Seguendo questi consigli si risparmierà facilmente il 5% circa dei consumi: se saranno seguiti alla lettera e con continuità, il risparmio può toccare anche il 20%. Niente male se si pensa che una stima approssimativa, fonte Sos tariffe, ha quantificato la spesa pro capite annua di 800 euro (anche se molte sono le variabili tra regione e regione).

Quindi a conti fatti se seguite i nostri consigli potrete risparmiare una media di 160 euro ad automobilista e nel bilancio familiare sono cose che fanno la differenza sia per arrivare a fine mese sia per passare magari un Natale più sereno