Durante l’ultimo appuntamento settimanale con la casa più spiata d’Italia, Antonella Elia ha fatto alcune dichiarazioni che ora sono polemica.

Nel corso della puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in uno dei consueti appuntamenti, precisamente l’11 gennaio, durante l’acceso confronto che l’ha vista contrapposta a Samantha De Grenet, Antonella Elia ha confessato di aver avuto un tumore.

La notizia ha fatto subito il giro del web e, nonostante le molteplici critiche che la donna avesse ricevuto precedentemente per il modo in cui aveva trattato la De Grenet che ne aveva risentito proprio in virtù della malattia che sta combattendo, si erano diffusi messaggi di vicinanza alla showgirl.

Giunge però in modo inaspettato in giornata la notizia che Benedicta Boccoli, attrice e showgirl italiana, attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, si sarebbe scagliata contro Antonella Elia smentendo la sua malattia.

Antonella Elia non ha il tumore: Benedicta Boccoli la stronca su Instagram

Non era previsto nelle anticipazioni del GF VIP che ponevano al centro della discussione Zorzi e la Orlando, ma era necessario un chiarimento fra Antonella Elia e Samantha De Grenet dopo le pesanti parole che la prima ha dedicato alla seconda nell’appuntamento precedente.

Le parole della Elia, accusata di aver preso di mira la malattia di Samantha De Grenet per ferirla, aveva infatti detto in diretta televisiva che chiaramente lei non si riferiva alla malattia di quest’ultima che non conosceva nemmeno.

La showgirl aveva infatti detto che non si sarebbe mai permessa di farlo e che anche lei poteva capire cosa significava siccome l’aveva provata lei stessa sulla sua pelle. Queste affermazioni avevano generato non poca solidarietà da parte di chi le ha sentite.

Ma le parole sono state ascoltate anche dalla famosa attrice e showgirl Benedicta Boccoli che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha però sentito di raccontare la propria versione e smentire la lotta contro il tumore di Antonella Elia.

Le affermazioni di Benedicta Boccoli hanno fatto subito eco e sono quelle che seguono: “Ciao Antonella, ti ho vista in tv al Grande Fratello e stavi discutendo con la De Grenet. Non entro in merito alla discussione, ma entro in merito al fatto che hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così“.

Per poi aggiungere adirata: “Tu non hai avuto un tumore. Hai avuto una cosa molto terribile per cui sei stata anche operata”.

Mette in chiaro la Boccoli che poi però sottolinea: “Non hai fatto chemioterapia, radioterapia e non stai facendo una cura ormonale come sta facendo Samantha e come sto facendo io. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene”.

La showgirl non le ha assolutamente mandate a dire e quanto ha raccontato ha fatto subito eco. Non solo, Benedicta Boccoli si è scagliata contro la Elia aggiungendo: “Per vincere una discussione televisiva credo che sia una brutta cosa tirare in ballo la malattia“.

In conclusione la affascinante showgirl che tutt’ora sta affrontando questo brutto male, il tumore, ha invitato la sua collega Antonella Elia a chiedere scusa per questa mancanza di tatto e per le sue dichiarazioni.

Antonella Elia risponderà a Benedicta Boccoli?