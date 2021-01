Francesca Pepe, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha mandato in tilt tutti i suoi fan su Instagram sfoggiando una scollatura che lascia poco spazio all’immaginazione.

Francesca Pepe ha esordito al GF Vip che era poco più di una sconosciuta, ma grazie alla sua irriverente personalità è riuscita a conquistare una vasta fetta di pubblico che continua a seguirla anche oggi al termine della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Non è difficile capire il motivo del suo vasto seguito visto che la Pepe, oltre ad essere senza filtri, rivelando senza mezzi termini quello che pensa davvero, è di una bellezza stratosferica e lo dimostrano tutti gli scatti che regolarmente pubblica su Instagram. Scatti che fanno impazzire tutti i suoi fedeli sostenitori, in particolar modo quando decide di essere audace e di mostrare parti del suo corpo che non hanno mai visto prima.

Per questo motivo l’ultimo post di Francesca Pepe su Instagram si è rivelato essere un autentico successo.

Francesca Pepe blocca Instagram: “Sei la vera bellezza”

Franceska Pepe appare più seducente che mai, pubblicando una foto che mostra una profonda scollatura, mentre indossa un elegantissimo abito in mezzo al fiume.

Lo scatto, come facilmente immaginabile, ha lasciato di stucco i fan, che sono rimasti letteralmente a bocca aperta nell’ammirare la sua bellezza, che riesce sempre a farli restare senza parole. “Tu sei la vera bellezza. Anche con un filo di trucco, non come le altre, riesci ad essere bellissima” le ha scritto un fan. “Io ti preferisco senza trucco, sei troppo bella al naturale“ le ha scritto un altro che ha apprezzato e non poco l’ultimo scatto proposto sui social. Scatto che lei stessa, nelle Instagram stories, ha presentato come una vera e propria bomba.

Francesca Pepe ha mandato in delirio i fan, confermando tutta la sua bellezza in uno scatto che non ha fatto altro che esaltare anche la sua eleganza e classe. Elementi che hanno rapito i fan e che ha sfoggiato soltanto per loro dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.