Francesca Pepe, maglia del Milan e intimo bianco: buonanotte bollente per i fan

Francesca Pepe ha fatto sognare i fan della rete pubblicando una foto che esalta tutta la sua bellezza omaggiando il Milan.

Francesca Pepe è in assoluto il personaggio rivelazione di questo 2020. Diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Francesca si è fatta notare per la sua simpatia e per la sua schiettezza, ma anche per la sua bellezza. Qualità che il popolo della rete non ha mai disdegnato. Tant’è che ancora oggi, a distanza di qualche mese dalla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, è una delle più seguite e guardando i suoi scatti non è così difficile capirne il motivo.

Nelle scorse ore la Pepe ha dato una buonanotte bollente a tutti i suoi fan, pubblicando uno scatto che la immortala con la maglia del Milan, capo che purtroppo non è piaciuto a tutti, ma che è stato perdonato per aver sfoggiato uno slip bianco che ha lasciato ammirare le sue belle gambe.

Francesca Pepe tifosa scatenata: “Ci siamo fatti riconoscere”

Francesca Pepe ha conquistato il cuore, e non solo, del popolo della rete che, nonostante chi non sia fan della squadra da lei proposta, ha apprezzato e non poco la visuale proposta nel suo ultimo scatto su Instagram. Tanto da far passare inosservato ai più il commento dedicato dalla modella alla sua squadra.

“E anche oggi ci siamo fatti riconoscere in campo …” ha scritto Franceska Pepe su Instagram, che aveva già incantato il web con una foto che lasciava poco spazio all’immaginazione, ma l’attenzione del web è stata presa tutta dalle sue sinuose forme, che hanno invaso ogni minimo pensiero dei suoi fedeli sostenitori che avranno soltanto lei come unico pensiero fisso, altro che calcio.

Insomma, forse la squadra non avrà dato i migliori risultati durante l’ultimo scontro calcistico che l’ha vista protagonista, ma i migliori goal sembrerebbe averli segnati proprio la Pepe nel cuore dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franceska Pepe (@franceskapepe)

Francesca Pepe ha dato una buonanotte speciale ai fan, che non possono fare altro che ringraziarla per questa visuale da sogno.