Leggiamo insieme le previsioni delle stelle e la classifica dei segni per quanto riguarda l’oroscopo di oggi, martedì 22 Dicembre.

Come sarà il Natale 2020? Di certo particolare e differente, così com’è stata la maggior parte dei giorni di questo anno.

Le previsioni dell’oroscopo e delle stelle possono aiutarci a capire come andranno le prossime feste e che cosa dovremmo fare per sfruttare al massimo questi giorni.

Leggiamo prima la classifica dei segni e poi le previsioni accurate per ogni segno zodiacale: in questa maniera potrete scoprire come va la vostra giornata ed anche quella della persona a cui pensate di più!

Oroscopo di oggi 22 Dicembre 2020: classifica dei segni e previsioni per tutti

Tra le prime posizioni della classifica dei segni troviamo Toro, Scorpione, Capricorno e Pesci: una bellissima giornata aspetta tutti i nati sotto questi segni!

La metà della classifica, invece, è occupata da Vergine, Bilancia, Gemelli ed Acquario: avete ancora qualche piccolo problema, qualche commissione rimasta in sospeso da affrontare.

Infine, negli ultimi posti, ci sono Sagittario, Leone, Cancro ed Ariete: oggi per voi non sarà una giornata facile, meglio prepararsi!

Leggiamo insieme le previsioni accurate dell’oroscopo di oggi e vediamo come si svolgeranno gli avvenimenti di oggi.

Vi ricordiamo anche, come ogni giorno, di controllare le previsioni del meteo di oggi, martedì 22 Dicembre 2020.

In questa maniera saprete perfettamente come andrà la vostra giornata!

Oroscopo oggi: Ariete

Giornata pessima per l’Ariete: hai deciso di caricarti di troppi impegni, oggi, e finirai per accavallare troppe cose.

L’affanno ti seguirà sul lavoro dove, oggi, non riuscirai ad essere concentrato: potresti commettere troppi errori. Purtroppo la giornata di oggi è così, difficile e complicata.

Anche se l’amore e gli affetti ci sono e ti supportano, non riuscirai proprio a vedere il lato positivo della giornata di oggi.

Cerca di pensare al futuro: non tutte le giornate saranno così!

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 5

Oroscopo di oggi: Toro

Bellissima giornata per il Toro che, finalmente, riesce a trovare un buon momento per rapportarsi con i suoi cari.

L’amore, infatti, oggi sarà sicuramente uno degli aspetti migliori della vostra giornata: forse riuscirete a fare pace con qualcuno a cui volete bene.

Un momento di pace dopo tanti giorni decisamente duri.

Il lavoro vi regala grandi soddisfazioni ma dovrete continuare ad impegnarvi molto, anche dopo le vacanze natalizie.

Cercate di non affaticarvi troppo, altrimenti ne risentirà la salute.

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi: Gemelli

Caro Gemelli, dopo tanti giorni difficili oggi puoi sperimentare, finalmente, un momento di pausa.

Approfittane per guardarti intorno: hai lavorato indefessamente ed i risultati non tarderanno ad arrivare.

Sotto il punto di vista sentimentale, però, hai ancora tanta strada da fare prima di raggiungere la felicità. Preparati, però: il futuro, secondo le stelle, è luminoso!

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi: Cancro

La giornata di oggi, per tutti i nati sotto il segno del Cancro, sarà sicuramente all’insegna del nervosismo.

Il profilo sentimentale vi confonde e vi lascia con qualche dubbio: vi sentite, nuovamente, abbandonati dal partner oppure da soli senza speranza.

Con ogni probabilità, oggi, potreste essere vittima di un mal di testa o di un’emicrania forte derivata dal carico di lavoro e dai tanti impegni che avete deciso di assumervi.

Cercate di organizzare la giornata o finirete per essere sopraffatti dalla situazione.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi: Leone

Il Leone dovrà affrontare una giornata decisamente “calda” ed agitata. Le stelle indicano che siete in opposizione con una persona del vostro giro. Forse si tratta di più di una persona o di qualcuno a cui volete molto bene.

In ogni caso, vi toccherà discutere un’attività nella quale ormai siete maestri.

Cercare di mantenere la calma sarà inutile: anche sul lavoro, infatti, c’è qualcuno che vi ostacola e che vi fa sentire in difficoltà.

Forza e coraggio, il cielo sta cambiando e tra poco non avrete più niente di cui preoccuparvi.

Amore: 5

5 Lavoro: 4

4 Salute: 8

Oroscopo oggi: Vergine

Cari amici della Vergine, oggi siete di riposo e potete finalmente contare le perdite dell’ultimo periodo.

Noterete che, nonostante i momenti difficili, sul lavoro ed in amore avete raggiunto comunque dei risultati.

Per quanto riguarda i vostri progetti lavorativi siete decisamente in vantaggio rispetto ad un rivale, avete ancora molto da fare ma siete a buon punto.

In amore state, finalmente, iniziando a recuperare il terreno che avete perso negli ultimi tempi.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo oggi: Bilancia

Allontanate persone false ed ostacoli alla vostra felicità, cari Bilancia. Questa giornata inaugura un periodo di calma, nel quale potete finalmente capire quale sia la vostra situazione attuale.

Avete lavorato molto ma vi sembra di non aver maturato tanto in termini di compenso ed esperienza.

In amore vi trovate in una posizione delicata e vi rendete conto che non avete affetti ai quali chiedere un parere.

Imparate da questa situazione e liberatevi dei pesi morti.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi: Scorpione

Una bellissima giornata per lo Scorpione: oggi tutto procede bene, a partire dal lavoro. Riuscirete sicuramente a risolvere un problema che vi aveva preoccupato in questi giorni, grazie ad una felice commistione.

Sarete, infatti, finalmente in grado di trasferire le vostre rinnovate abilità comunicative dai sentimenti al luogo di lavoro.

Insomma, la giornata di oggi è una di quelle da ricordare.

Non dimenticatevi, tra i vostri trionfi, di essere comunicativi e ricettivi anche a casa, con il partner e con gli affetti!

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi: Sagittario

La Luna è in opposizione con il segno del Sagittario e rende possibile, quindi, che le vostre parole siano fraintese e che risultino poco chiare.

Siete persone sensibili e, purtroppo, soffrirete molto la tensione ed il nervosismo della giornata di oggi.

Con gli affetti vi troverete in rotta: amici e partner non sono dalla vostra parte, vi sembra che vi attacchino nel profondo.

Sul lavoro, invece, avete faticato troppo, vi siete spesi molto. Coraggio, la situazione migliorerà.

Amore: 4

4 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi: Capricorno

Splendida giornata per il Capricorno che occupa la prima posizione in assoluto nella classifica dei segni.

Sei pieno di impegni che ti tengono occupato e ti senti circondato da amore ed affetto: meglio di così non potresti stare!

Il lavoro è tanto e ti sembra, quasi, di non riuscire a stargli dietro: per fortuna, però, battere il ferro finché è caldo è uno dei tuoi tanti talenti.

Sei in un’ottima posizione: approfittane finché puoi!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo di oggi: Acquario

Caro Acquario sei immerso in un vero e proprio mondo di follia: Giove e Saturno, infatti, si sono connessi nel cielo e nella tua casa!

Sei influenzato da questi due pianeti e dalla spettacolare collisione (era dal 1200 che non accadeva) e ti trovi, quindi, pieno di energia e di voglia di fare.

Sei una vera e propria scheggia impazzita, trasformi tutto quello che tocchi e la tua energia nervosa coinvolge gli altri. La tua sarà una giornata senza eventi troppo traumatici ma di sicuro dovrai fare attenzione al denaro. Divertiti!

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 9

Oroscopo oggi: Pesci

Cari amici nati sotto il segno dei Pesci, il vostro cuore batte per qualcuno e temete di non essere contraccambiati: non preoccupatevi!

Oggi l’amore vi darà tutte le risposte che cercate e saranno, con ogni probabilità, quelle che speravate.

Il lavoro, oggi, procede normalmente con un possibile evento positivo: forse si tratta di un premio in denaro o di un piccolo colpo di fortuna. In ogni caso oggi, per voi, sarà una giornata bellissima!