Previsioni del meteo di oggi martedì 22 dicembre. Oggi farà meno freddo del solito in diverse zone d’Italia. Temperature in leggero aumento

Solitamente siamo abituati a temperature piuttosto rigide nei giorni che ci avvicinano al Natale, quest’anno non sarà così. Quasi come se fosse uno scherzo del destino, proprio quest’anno, con le restrizioni delle quali vi abbiamo parlato in altri articoli, il clima sarà più clemente. Per oggi, martedì 22 dicembre in alcune zone d’Italia avremo addirittura le temperature massime in leggero aumento.

Le città più fredde saranno Bolzano, Venezia e Torino, ma le temperature minime non andranno mai sotto lo zero, le massime invece oscilleranno tra i 7 e i 9 gradi. Oggi è prevista meno pioggia rispetto alla giornata di ieri, in diverse zone d’Italia avremo un clima abbastanza mite. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi dal punto di vista del meteo.

Previsioni meteo 22 dicembre: temperature autunnali in Sardegna. Pioggia in Toscana

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi, martedì 22 dicembre 2020 dal punto di vista meteorologico. Avremo pioggia in più di un’area settentrionale, al centro il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, mentre in gran parte del sud avremo un clima mite e temperature autunnali. Anche oggi l’inverno sarà clemente in quasi tutto il territorio italiano, ma entriamo nel dettaglio delle previsioni meteo di oggi.

Nord Italia: nell’area settentrionale il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibilità di piogge sulla riviera ligure. Nubi sparse con ampie aperture altrove. Cielo coperto anche su quasi tutta la Val Padana, con possibilità di nebbia fitta nelle prime ore del mattino. Pioggia sulla Toscana settentrionale. Poche possibilità di vedere neve sui rilievi montuosi. Le temperature resteranno stazionarie, con massime che non supereranno i 3 gradi.

Centro Italia: nell’area centrale della penisola avremo forti nubi con ampie schiarite su litorali, dorsale laziale e riviera adriatica. Nel pomeriggio la nuvolosità si sposterà verso le regioni interne, Umbria, Marche e Lazio settentrionale. Non è prevista la possibilità di avere pioggia oggi. Le temperature resteranno stazionarie e oscilleranno tra i 9 e 12 gradi.

Sud Italia: in generale, nell’area meridionale dell’Italia avremo una bella giornata di sole, in particolare su Sardegna e Sicilia, dove avremo un clima più autunnale che invernale. Nubi sparse con possibilità di schiarite nel pomeriggio sul resto del Meridione. Le temperature saranno stazionarie ovunque e in leggero aumento nelle due isole, con punte di 17 gradi a Palermo e 16 gradi a Cagliari.

I venti saranno moderati o quasi inesistenti nell’area centrale e meridionale. Leggeri venti sulle regioni centrali nella prima parte della giornata, ma i mari saranno calmi in tutta la regione. Al nord forte vento sul litorale ligure per tutta la giornata, con fenomeni di mare mosso a partire dalla mattina.