Tutti i programmi tv di oggi 22 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Ci avviciniamo sempre di più al Natale 2020 e, nonostante le misure restrittive a cui tutti noi siamo sottoposti, questo periodo dell’anno è sempre stato simbolo di cenoni, regali e giornate passate a casa mangiando e guardando la televisione in compagnia.

Quest’anno ci sarà meno allegria e le case saranno sicuramente un po’ più vuote, ma invece di disperare cerchiamo di mantenere alto l’umore e di approfittare delle cose positive che queste chiusure ci impongono.

Per esempio, stando da soli con il vostro partner, oppure in compagnia dei figli, potrebbe essere una buona occasione per guardare tutti insieme il proprio programma tv preferito.

Cosa scegliere? In questo vi aiutiamo noi, proponendovi come tutti i giorni una lista dei migliori programmi tv su digitale terrestre e satellite.

Programmi tv 22 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Stasera, proprio in occasione delle feste natalizie, ci saranno molte novità per quel che riguarda l’intrattenimento ed i reality. Infatti, oltre al consueto appuntamento del martedì con “Le Iene Show” su Italia 1, ci saranno due programmi speciali.

Su Rai2 Enrico Brignano presenta “Un’ora sola Vi vorrei – Per le Feste”, uno show del comico romano con monologhi, musica ed ospiti famosi per farvi passare qualche ora tra risate e spensieratezza.

Di taglio sicuramente più serioso su LA7 Enrico Mentana conduce “Speciale Cos’e’ davvero Natale”, mentre su Rai 3 ci sarà il solito appuntamento con “Cartabianca”.

Inoltre, per chi ha un abbonamento a Sky, stasera ci sarà una nuova puntata dello show condotto da Alessando Borghese “4 ristoranti”, che ci porterà a provare le specialità della Val d’Orcia e della Val di Chiana.

Film in tv oggi: Natale in Casa Cupiello

Per chi invece vorrà gustarsi un bel film stasera, ci sono davvero tante scelte. Per gli appassionati di teatro e della commedia napoletana su Rai1 è in programma “Natale in casa Cupiello”, tratto dalla famosa commedia di Eduardo De Filippo e con protagonista Sergio Castellitto.

Questa è la lista completa dei film in programma stasera:

Rai 1 21:25 Natale in casa Cupiello

21:25 Natale in casa Cupiello Rai 4 21:20 Terminator Salvation

21:20 Terminator Salvation Rai Movie 21:10 Smetto quando voglio

21:10 Smetto quando voglio Canale 5 21:21 Harry Potter e i doni della morte – parte 1

21:21 Harry Potter e i doni della morte – parte 1 Rete 4 21:22 Ufficiale e gentiluomo

21:22 Ufficiale e gentiluomo Iris 21:00 Chisum

21:00 Chisum Italia 2 21:10 Angry Games – La ragazza con l’uccello di fuoco

21:10 Angry Games – La ragazza con l’uccello di fuoco Cielo 21:15 Babbo Bastardo 2

21:15 Babbo Bastardo 2 Rai 5 21:00 Tesnota

21:00 Tesnota TV2000 21:39 Un bambino di nome Gesu’

21:39 Un bambino di nome Gesu’ NOVE 21:25 G.I. Joe – La vendetta

21:25 G.I. Joe – La vendetta Paramount 21:10 Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

21:10 Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo Spike 21:30 True justice II – Vendetta personale

21:30 True justice II – Vendetta personale Canale 20 Mediaset 21:04 The Divergent Series: Allegiant

21:04 The Divergent Series: Allegiant Cine 34 21:00 Vacanze in America

Programmi di oggi: lo sport in tv

Stasera torna il grande calcio della Serie A con l’ultima giornata prima della sosta natalizia. Il programma del martedì sera vede la sfida sentitissima dai tifosi tra Juventus e Fiorentina, con i bianconeri che sembrano finalmente aver trovato equilibrio mentre i viola continuano a navigare nella parte bassa della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta da SKY.

Se invece vi piacciono gli sport invernali, su Rai Sport alle 20.45 sarà trasmessa la coppa del mondo di sci alpino.