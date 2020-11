Alessandro Borghese: età, moglie, figli, carriera e curiosità

Tutto quello che vorreste sapere sulla vita di Alessandro Borghese, uno degli chef e conduttori più famosi in Italia

In questi ultimi anni i programmi dedicati al mondo della cucina spopolano in tv. Tra tutti gli show ed i conduttori uno dei più apprezzati è sicuramente Alessandro Borghese.

Alzi la mano, infatti, chi non ha mai visto almeno una puntata di “Quattro ristoranti” oppure non si è trovato di fronte ad un meme con il suo volto.

Ma chi è realmente questo chef affascinante, simpatico ed estroverso?

Alessandro Borghese, la scheda

Data di nascita: 19 novembre 1976

Luogo di nascita: San Francisco (USA)

Madre: Barbara Bouchet

Padre: Luigi Borghese

Lo chef dagli inizi della sua carriera al giorno d’oggi

Nato negli Stati Uniti, più precisamente a San Francisco, Alessandro è il figlio dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese e dell’attrice tedesca naturalizzata italiana Barbara Bouchet.

All’inizio della sua carriera, dopo essersi diplomato alla American Overseas School di Roma, si imbarca sulle navi da crociera, dove lavorerà per tre anni ricoprendo varie mansioni, tra cui quella del lavapiatti.

Dopo aver fatto varie esperienze come sommelier e nei ristoranti di tutto il mondo, lo chef ha fondato la società AB Normal srl – Eatertainment Company, specializzata in ristorazione, produzioni televisive, licensing e food consulting.

Nel 2004 inizia la sua carriera televisiva legata al mondo della cucina con la partecipazione a “Cortesie per gli ospiti”. Seguiranno tantissimi programmi fino appunto a quello che gli ha regalato la fama, “4 ristoranti”.

Nel 2017, inoltre, ha aperto il suo primo ristorante a Milano. Il nome del locale è “AB-Il lusso della semplicità”, e serve principalmente piatti tipici italiani. A dispetto di altri chef, il ristorante ha dei prezzi decisamente accessibili.

Attualmente, a differenza di altri imprenditori soffocati dalle chiusure del lockdown, Borghese ha in programma di aprire a breve altri due ristoranti.

Alessandro Borghese: la vita privata

Lo chef è abbastanza restio a parlare della sua vita privata, anche se negli ultimi anni sono venuti alla luce alcuni dettagli sul suo passato.

Borghese è sposato con l’ex modella Wilma Oliviero dal 2009. In un’intervista ha raccontato di come ha conosciuto la sua attuale moglie: “Avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu un colpo di fulmine. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un furto”

Dalla relazione con la Oliviero sono nate due figlie, che il presentatore ha voluto chiamare Alexandra e Arizona in omaggio alle sue origini statunitensi.

Da qualche anno, inoltre, Alessandro ha scoperto di avere un altro figlio di nome Gabriel nato da una relazione precedente.

Lo chef ha risposto così alle critiche sul suo conto: “Non è mica un assassinio, è una cosa che capita e che è capitata a me come a centomila altre persone. La madre non era nemmeno una fidanzata: prima di sposarmi con Wilma, 12 anni fa, ho avuto trascorsi diciamo sportivi”.

Inoltre lo chef ha specificato di occuparsi legalmente ed economicamente del suo terzo figlio e che gli piacerebbe conoscerlo, anche se non gli è mai stato permesso.

Alcune curiosità sullo chef

Il piatto preferito di Alessandro? Pollo arrosto e champagne: un mix tra lusso e semplicità, come la sua filosofia in cucina.

Oltre alle trasmissioni televisive che ha condotto, nel 2012 ha partecipato come comparsa alla serie "Camera Cafè".

Quante stelle Michelin ha Alessandro? Vi sembrerà strano, ma non ne ha nemmeno una.

I suoi animali preferiti sono i gatti. Il suo, di nome "Tokio", ha anche un profilo Instagram personale.