Siamo ormai vicinissimi alla vigilia di Natale e, seppur con molte restrizioni, si respira nell’aria il clima natalizio. Nei giorni precedenti alla nascita di Cristo normalmente le temperature tendevano ad abbassarsi, ma almeno secondo le ultime previsioni domani martedì 22 dicembre non sarà così.

Le città più fredde saranno infatti Bolzano, Venezia e Torino, ma le minime non scenderanno mai sotto lo zero e le massime saranno comprese tra 7 e 9 gradi. Anche per quel che riguarda le piogge domani ci saranno poche precipitazioni sulla nostra penisola.

Andiamo a scoprire insieme quali sono le regioni che avranno una giornata con maltempo e quelle che invece potranno passare una bella giornata mite.

Previsioni meteo 22 dicembre: nebbia in Val Padana, pioggia in Toscana

Entrando più nel particolare, dividiamo la nostra penisola tra Nord Centro e Sud e andiamo a vedere che tempo farà domani e dove pioverà

Nord Italia

Per quanto riguarda le regioni settentrionali, clima coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite altrove. In Val Padana il tempo sarà prevalentemente coperto durante tutta la giornata, ma durante la mattina ci sarà forte nebbia. Piove anche sull’alta Toscana. Difficilmente nevicherà sui rilievi montuosi, temperature stazionarie.

Centro Italia

Scendendo verso le regioni centrali, il clima sarà prevalentemente formato da nubi sparse con ampie schiarite su litorali, dorsale laziale, e riviera adriatica. Pomeriggio e sera qualche nuvola in più su Umbria, Marche e Alto Lazio, ma senza pioggia. Temperature ancora sopra alla media stagionale.

Sud Italia

Al sud sarà prevalentemente una bella giornata di sole, soprattutto sulle Isole Maggiori. Sul resto dell’area ci saranno nubi sparse con ampie schiarite. Temperature per lo più stazionarie, escludendo Sicilia e Sardegna dove si respirerà ancora clima autunnale con punte di 17 gradi a Palermo e 16 a Cagliari.

Ricapitolando, la seconda giornata d’inverno sarà ancora all’insegna delle temperature miti. Poche le piogge, ma attenzione alla nebbia che si va formando anche in alcune zone del centro Italia.