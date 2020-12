Come si può smettere di russare? Ecco alcuni consigli per risolvere un problema molto fastidioso, soprattutto per il nostro partner

Molti italiani hanno un problema che spesso crea disagi, fastidi e addirittura tensioni all’interno di una coppia: russano. Se anche tu lo fai quando dormi, abbiamo selezionato per te alcuni piccoli trucchi per smettere. E potrai provare anche qualche rimedio naturale. Chi russa di solito ha anche difficoltà respiratorie, che tendono a manifestarsi durante il riposo notturno.

Il tipico rumore del russare è causato dai tessuti della gola che si rilassano e iniziano a vibrare quando passa l’aria che respiriamo. Le cattive abitudini alimentari o gli errori di postura possono essere spesso la causa del nostro russare, ma anche problemi allergici possono rappresentare un problema. Per provare a smettere di russare ti consigliamo di provare abitudini sane e rimedi naturali che a breve conoscerai continuando a scorrere.

Trucchi e consigli per smettere di russare

Se anche tu russi la notte e vuoi assolutamente smettere, per il tuo bene ma soprattutto per quello del tuo partner, ecco alcuni consigli utili. Si tratta semplicemente di dover cambiare alcune abitudini che possono creare problemi di salute. Non sarà facile seguire tutti questi consigli, in alcuni casi sarebbe opportuno l’ausilio di un medico.

Smettere di fumare. Chi russa spesso lo fa a causa di problemi respiratori, il fumo accentua questi problemi. Non è facile, ma un medico e tanta buona volontà possono esserti d’aiuto.

Mangiare sano. Ridurre i grassi e tenere sotto controllo il peso corporeo può aiutarti a liberare più facilmente le vie respiratorie. Le persone sovrappeso tendono a russare molto, un’alimentazione regolare e controllata è sempre consigliata, non solo a chi russa.

Consumare frutta e verdura. Mangiare alimenti salutari, in linea con una dieta consigliata da uno specialista, aiuta tanto. Permette di essere più in forma, non ingrassare e quindi evitare di russare la notte. Aiutiamoci con almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, bere fa bene perché fa perdere liquidi in eccesso.

Dormire sul fianco. Spesso sentiamo dire quanto la posizione che abbiamo durante il sonno sia importante ed è vero, non è una banalità. Dormire su un fianco, tenendo la testa più in alto con un secondo cuscino aiuta a respirare meglio, limitando i problemi di chi russa.

I rimedi naturali per smettere di russare

Ma non esistono soltanto trucchi o consigli utili, per smettere di russare possiamo utilizzare veri e propri rimedi naturali, ecco quali:

Libera il naso . Liberare il naso con un lavaggio serale a base di acqua e sale marino può essere molto utile. Bisogna ripetere ogni sera l’operazione, possibilmente utilizzando una pompetta per disinfettare e decongestionare le mucose.

. Liberare il naso con un a base di e può essere molto utile. Bisogna ripetere ogni sera l’operazione, possibilmente utilizzando una per disinfettare e decongestionare le mucose. Suffumigi. Non lasciatevi spaventare dal termine, sono semplici inalazioni a vapore, il classico rimedio della nonna. Bisogna farne uno ogni tanto con acqua, bicarbonato e olio essenziale di eucalipto, pino mugo, ginepro e menta piperita. Saranno di grande aiuto.