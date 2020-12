Con ogni probabilità, stai sbagliando a cucinare le tue patate. Ecco cinque errori tipici nella preparazione delle patate al forno.

Credi di essere il maestro della cucina e dei contorni? Teglie, timer e patate non hanno segreti per te?

Ricrediti!

Ci sono almeno cinque errori tipici che commetti ogni volta che inforni il tuo contorno preferito e, molto spesso, possono rovinare completamente un buon piatto.

Oggi ti sveliamo quali sono e cosa puoi fare per evitare che le tue patate siano banali contorni, esattamente come quelle degli altri.

Pronto a scoprire dove sbagli (e soprattutto cosa)?

Preparazione delle patate al forno: i cinque errori più comuni

Pensavi di conoscere già tutti i segreti legati al mondo delle patate in cucina, vero?

Dopotutto noi ti abbiamo già detto il perché non devi assolutamente mai buttare l’acqua di cottura delle patate oppure cosa devi fare per non farle attaccare alla teglia.

Gli ultimi ti sembreranno consigli da novellini, soprattutto se conosci già qual è il segreto per rendere le patate croccanti oppure se sei in grado di sostituire la carta forno.

Ovviamente se non hai ancora letto qual è il modo migliore per cucinare comunque nonostante ti sia scordato di comprare la carta da forno qui trovi i nostri consigli!

Comunque, veniamo all’annoso problema delle patate al forno: per cucinare quelle perfette, infatti, dobbiamo stare attenti a tantissime cose!

Forse ti sei sempre chiesto perché non ti vengono meravigliose come nei film oppure, fino ad ora, non sai che possono uscire dal forno ancora più buone.

Ecco i cinque errori che tutti commettono nella preparazione delle patate al forno: scopriamo se ci sono passaggi che compi anche tu!

patate “vecchie” : l’importante, quando cucinate le patate, è che il livello di amido non sia troppo alto.

Quelle “vecchie”, che abbiamo in casa già da troppo tempo (e che magari hanno iniziato a presentare punti verdognoli o a far crescere una piantina ) non vanno bene.

Meglio scegliere sempre patate fresche, di buona qualità. Sembrerà una sciocchezza ma è fondamentale!

Quante volte hai guardato le tua patate vecchie, di cui ti eri completamente scordato, ed hai detto: “Bene, stasera le faccio al forno?”.

Ecco, adesso sai che non devi farlo mai più!

Tenerle troppo tempo a bollore le renderà eccessivamente morbide e tutte le patate si romperanno durante la cottura al forno.

Insomma, un vero disastro .

Provate a cucinarle senza farle passare prima in acqua bollente: il risultato sarà incredibile!

Sappiamo bene che sono uno dei condimenti più buoni della cucina italiana (e, perché no, mondiale) ma troppe patate nella stessa teglia non si cuociono bene !

Cercate di lasciare ad ogni patata il suo spazio per “respirare” e potersi cuocere uniformemente ed allo stesso modo delle altre.

Se ne hai tagliate troppe non hai che una soluzione: usa due teglie !

Per la cottura in forno, categoricamente, lasciate che ci sia solo un filo d’olio, un pizzico di sale e, se proprio volete, un rametto di rosmarino.

I condimenti più azzardati potete aggiungerli dopo o, al limite, negli ultimi minuti della cottura.

Non esagerate!

Magari è perché le vedete troppo morbide oppure non vi sembra abbiano la bellissima crosta che tanto desiderate.

Ebbene, le patate non devono mai stare in forno per più di 40 minuti: altrimenti, purtroppo, le state rovinando!

Seguite i passaggi qui sopra e vi assicuriamo che allo scoccare della mezz’ora le vostre patate saranno già croccanti e dorate.

Provare per credere!

Insomma, quanti di questi errori commettevi anche tu senza sapere che erano veri e propri modi per rovinare le tue patate?

Stai tranquillo, con noi il tuo segreto è al sicuro.

Ora puoi iniziare a cucinare le tue patate sapendo che non stai sbagliando nulla nella preparazione e che avranno un sapore veramente spaziale!