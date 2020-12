Ti è mai capitato di cucinare patate bollite e poi buttare l’acqua delle patate nel lavandino? Grave errore! Ecco perché dovresti conservarla!

Cucinare è un’attività che dobbiamo tutti, chi più e chi meno, affrontare ogni giorno.

C’è chi ha un talento naturale e chi, invece, deve arrabattarsi per cercare di mettere insieme la cena con il pranzo senza ripete gli stessi, soliti, noiosissimi piatti.

Un grande classico della cucina italiana (ma, perché no, anche mondiale) sono le patate bollite: buone, facili da fare ed ottime per accompagnarle come contorno.

Se hai buttato l’acqua in cui le hai bollite, però, hai commesso un grave errore.

Va bene, forse non gravissimo ma comunque importante: ecco che cosa potevi farci invece di lasciarla andare giù per lo scarico.

Buttare l’acqua delle patate bollite nel lavandino è sbagliato: ecco cosa puoi farci

Sei un cuoco provetto oppure uno chef in erba (per non dire che tu, di pentole e mestoli ci capisci proprio poco o niente, come la sottoscritta)?

Qualunque sia il tuo talento, culinario o meno, sai anche tu che ti tocca cucinare, almeno una volta al giorno.

Non puoi di certo vivere solo di cibo da asporto e fast food!

Diventare grandi cuochi è qualcosa che possiamo provare a fare, impegnandoci giorno dopo giorno e cercando di rendere onore alle ricette della nonna.

Certo, esistono trucchi di cui forse non sei a conoscenza, come quello per cucinare le patate al forno croccanti perfette o quello per sfornare melanzane impeccabili.

Tutti i grandi della cucina, però, sono d’accordo su un solo, importantissimo, punto.

In cucina non si butta (e non si deve buttare) mai niente. O quasi!

Oggi parliamo dell’acqua nella quale cuoci le patate perché è, sicuramente, uno di quei piatti che, anche se non sei un grande cuoco, prepari più spesso.

Non ci vuole niente, infatti, a sciacquare le patate sotto l’acqua corrente, infilarle in una bella pentola (a pressione o meno) e lasciarle bollire per una quarantina di minuti.

Il piatto è pronto praticamente da solo e potete accompagnarlo con quello che volete: una vera e propria goduria!

Spesso, però, finito di cucinare e di mangiare ed arrivato il temuto momento di lavare i piatti commettiamo l’errore più grossolano di tutti: buttiamo l’acqua di cottura delle patate.

Se ti vedesse Gordon Ramsey o Carlo Cracco rischieresti sicuramente di beccarti un rimprovero di quelli che fanno tremare le finestre. Ma perché?

Ecco cinque motivi fondamentali per i quali buttare l’acqua delle patate è un vero e proprio crimine:

addensare il brodo : proprio chi vuole migliorare le sue capacità culinarie, può iniziare a considerare l’acqua delle patate come un piccolo aiutante segreto.

Per rendere il tuo brodo, il tuo sugo o la tua salsa più golosa e corposa ti basterà aggiungere l’acqua delle patate al composto.

Un trucco prezioso per fare ancora più bella figura quando inviti qualcuno (il tuo congiunto speciale) a cena! impasto più morbido : visto che l’acqua delle patate ha un alto contenuto di amido e che l’amido è un famosissimo addensante, puoi usarla nel tuo impasto per ottenere risultati eccezionali !

In tempo di Covid-19 saper fare il pane o la pasta è uno dei requisiti fondamentali per risultare attraenti all’altro sesso: su Facebook Dating, ormai, se non sai usare farina e mattarello non sei nessuno! aiuta le tue amiche verdi : se sei un appassionato di piante ma queste non fanno altro che avvizzire e morire nonostante le tue cure, non preoccuparti.

L’acqua delle patate può venirti in aiuto!

Ti basta solo innaffiare le piante con l’acqua che hai usato per le patate (ovviamente fredda e soprattutto non salata).

L’acqua delle patate è un potentissimo fertilizzante naturale e le vedrai crescere rigogliose! pulisce argenteria e piatti sporchi : incredibile ma vero, l’acqua delle patate ti aiuta anche con i lavori di casa!

Lustrare l’argenteria e scrostare i piatti pieni di residui non sarà più un problema: ci pensa l’amido!

Lascia quello che vuoi lavare a mollo per almeno un’oretta e poi preparati a risciacquare: fare i piatti ti sembrerà una vera e propria passeggiata! fa bene alla pelle : le patate sono da sempre usate per ridurre le scottature . Bene, l’acqua delle patate non è di certo da meno!

Puoi usarla come illuminante per la pelle del viso: ha un potentissimo effetto anti-age!

Riduce gonfiori, rossore e stende le rughe : insomma è un vero toccasana.

E pensare che fino ad ora l’hai lasciata scorrere giù per lo scarico del lavandino!

Per fortuna non era accompagnata da altri residui, come i capelli od i peli degli animali: sai cosa succede ai tuoi tubi se scarichi questi elementi nel water o nel lavandino?



Pronto ad essere il più invidiato nella tua cerchia di amici per la tua pelle perfetta, i vasi pieni di piante rigogliose, piatti lucidissimi e ricette da leccarsi i baffi? Con l’acqua delle patate tutto è possibile: ricordati di non buttarla mai più però!