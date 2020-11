La vostra situazione sentimentale non è al top? Non disperate! Facebook, infatti, ha deciso di farvi un regalo: Facebook Dating. Ma cos’è?

Avete sentito parlare di Tinder, di Bumble, di Happn e, addirittura, anche di Grindr!

Insomma, il mercato delle app di incontri, altrimenti dette dating app, è decisamente ricco e variegato!

La situazione legata alla pandemia di Coronavirus, però, sta decisamente rendendo la vita difficile a moltissimi single.

Se al momento vi trovate senza un accompagnatore e guardate con paura alle nuove possibili restrizioni, abbiamo la soluzione per voi.

O meglio, ce l’ha Facebook!

Facebook Dating: che cos’è, come si usa e perché aiuterà i single

Dating during COVID-19 😢😢😢

What about you??? Pubblicato da Dating su Martedì 13 ottobre 2020

Il Covid-19 ha certamente cambiato tutta la nostra vita.

A farne le spese, da quello che si legge generalmente online, sono stati di certo gli anziani.

In Veneto, addirittura, gli operatori di una casa di riposo hanno pensato ad una “sala degli abbracci” per permettere ai suoi ospiti di sperimentare nuovamente il contatto fisico.

Infatti le categorie più colpite dal Covid-19 sono gli anziani e tutti coloro che hanno malattie o patologie immunodepressive.

Ma a fare le spese della terribile pandemia e delle sue, necessarie, restrizioni è anche e soprattutto un’altra categoria: quella dei single!

Tantissime persone, infatti, hanno subito le conseguenze della prima quarantena: isolamento, paura, impossibilità di vedere gli altri e di trovare un partner.

Il Coronavirus, infatti, attacca il corpo ma ha un effetto pesante anche sulla nostra psiche.

E chi è da solo, giustamente, fatica più degli altri.

Visto che in moltissimi hanno lamentato l’impossibilità di trovare un fidanzato od una fidanzata, date le condizioni mondiali, ci ha pensato Mark Zuckerberg a trovare la soluzione.

Da pochissimo, infatti, ed anche in Italia è arrivata la possibilità di utilizzare Facebook Dating.

Ma che cos’è questa nuova funzione di Facebook?

Eh sì, la chiamiamo funzione perché Facebook Dating non è un’applicazione, non bisogna scaricarla e, soprattutto, non richiede che prepariate un nuovo profilo da zero.

Tutti coloro che hanno difficoltà a creare password ed usano sempre la stessa (a loro rischio e pericolo) tireranno un sospiro di sollievo.

Facebook Dating è semplicemente inserito all’interno di Facebook e, quindi, per attivarlo vi basterà aggiornare l’applicazione.

Gli aggiornamenti saranno graduali e, quindi, potreste non trovarla immediatamente disponibile: niente paura, però!

In tantissimi la stanno usando quindi, se ancora non la vedete, state pur certi che manca poco al suo arrivo.

Si tratta, quindi, di autorizzare il famoso social network a “creare” il vostro “nuovo” profilo: quello, appunto, dating.

Il servizio di incontri di Facebook baserà le interazioni sulle vostre preferenze, sui luoghi che avete frequentano e dove vi siete registrati e su tutte le altre informazioni che avete inserito durante i, lunghi, anni in cui avete aperto il vostro profilo Facebook.

L’idea è, quindi, quella di trovare la vostra anima gemella: un obiettivo decisamente ambizioso!

Le funzionalità all’interno di Facebook Dating sono, quindi, slegate dalla logica dello swipe e dell’incontro occasionale.

Si possono mettere foto, certo, e si possono elargire like e cuoricini esattamente come nell’applicazione principale.

Un reciproco apprezzamento, senza commenti (mutuo e muto, potremmo dire) rende possibile l’apertura di una chat.

Per i più intraprendenti, poi, si può passare anche alla videochat che, in questi tempi di quarantena, è sicuramente un’opzione importante.

Facebook Dating vi collega con profili estranei, di persone che ancora non conoscete, senza rivelare dati personali ed il vostro nome e cognome.

La sicurezza prima di tutto.

Per finire, poi, è possibile anche creare una cartella delle “cotte”.

Potrete scegliere fino a nove tra i contatti della vostra lista sia di Facebook che di Instagram ed inserirli in una cartella apposita.

Se voi e la vostra cotta segrete inserirete a vicenda il profilo dell’altro nella cartella apposita ecco che, in un istante, Facebook Dating vi metterà in contatto.

Un bel vantaggio, no?

io: spaventata dall’idea di intimità e rapporto romantico sempre io: ma sì dai proviamo questo facebook dating — 🌊クリス vs the forces of demotivation (@solxtice) November 7, 2020

io come le cesse tuffato su Facebook Dating — Dax (@Daxest) November 10, 2020

Ho deciso di provare facebook dating ma credo che risulterà solo nella mia autostima disintegrata e con la conferma che morirò da sola — Vee 🏳️‍🌈 (@stregadinverno) November 2, 2020

I pareri, per ora, sono decisamente contrastanti.

C’è chi si diverte e chi, invece, non capisce come funziona l’algoritmo e, nonostante l’aiuto di Facebook, ancora non riesce a trovare l’anima gemella.

E voi? Avete voglia di provare?