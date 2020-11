By

Butti i capelli nel WC da sempre e non hai mai avuto problemi? Scopriamo cosa non dovremmo mai buttare nel WC; la lista è lunghissima.

Chi di noi non ha mai pulito la spazzola dentro il water?

Succede spesso, infatti, di trovarsi con dei residui che siamo abituati a buttare nel WC: capelli, peli della barba, peli degli animali, lenti a contatto, filo interdentale e chi più ne ha più ne metta.

Sapevi che buttandoli nel WC c’è rischio di… otturare tutta casa?

Scopriamo insieme quali sono gli elementi più pericolosi per il tuo bagno e quali devi assolutamente smettere di gettare nel water!

Butti i capelli nel WC? Attenzione, stai commettendo un grave errore

A saperlo bene sono soprattutto le ragazze con i capelli lunghi: una volta pettinate le chiome fluenti, la spazzola può diventare quasi irriconoscibile!

Non c’è soddisfazione più grande del rimuovere un mucchio di capelli dal proprio pettine per poi buttarli via.

E quanti di noi, spesso e volentieri, invece di gettarli nel cestino decidono di scaricarli… nel water?

Ma attenzione, non parliamo solo dei capelli: c’è chi si fa la barba, chi usa il filo interdentale, chi alla fine di una lunga giornata butta le lenti a contatto proprio lì, nel WC.

Tutti convinti di non fare assolutamente nulla di male.

Capelli e peli, infatti, sono sicuramente biodegradabili e così anche le lenti a contatto, il filo interdentale e magari anche i dischetti di cotone per struccarsi.

Invece, questo atteggiamento è estremamente dannoso.

Buttare i capelli nel WC o nello scarico del lavandino o della doccia è sbagliato!

Il rischio è che si possano creare, a lungo andare, dei veri e propri… tappi di capelli.

Non è una situazione da prendere sottogamba: con il tempo possono creare problemi veramente gravi ai nostri scarichi!

Il motivo principale è da riscontrare nel fatto che peli e capelli sono composti (anche) di cheratina: i capelli nel contengono il 13%!

La cheratina è una proteina che si trova nel nostro corpo (anche nelle unghie e nella pelle) ed è veramente un osso duro.

Come proteina è veramente difficile da “sfaldare” e quindi i capelli difficilmente si dissolvono con la semplicità che possiamo immaginare noi.

Lasciarli nello scarico del bagno, quindi, è la soluzione migliore per… otturare tutti gli scarichi!

Ecco quali sono tutti gli elementi che non dovreste mai e poi mai, per nessuna ragione al mondo, scaricare nel WC:

capelli (peli, unghie, peli degli animali) : il motivo ve lo abbiamo appena spiegato, ma sempre meglio ribadire. C’è anche chi usa gli scarichi per liberarsi delle extension : niente di più sbagliato. Mai più peli e capelli nel WC: meglio il cestino!

: il motivo ve lo abbiamo appena spiegato, ma sempre meglio ribadire. C’è anche chi usa gli scarichi per liberarsi delle : niente di più sbagliato. Mai più peli e capelli nel WC: meglio il cestino! cotone (batuffoli o dischetti) : questo tipo di cotone difficilmente si sfalda con l’acqua. La sua composizione, infatti, è studiata per farlo rimanere compatto mentre lo usiamo con latte detergente e struccante! Non buttatelo mai nel water .

: questo tipo di cotone difficilmente si sfalda con l’acqua. La sua composizione, infatti, è studiata per farlo rimanere compatto mentre lo usiamo con latte detergente e struccante! Non buttatelo . lenti a contatto : le lenti a contatto sono rifiuti da buttare nell’indifferenziato . Anche loro, infatti, sono molto più resistenti di quello che potreste immaginare. Non lasciatele più cadere nel WC.

: le lenti a contatto sono rifiuti da buttare . Anche loro, infatti, sono molto più resistenti di quello che potreste immaginare. Non lasciatele più cadere nel WC. profilattici : e con loro anche tamponi, pannolini, assorbenti . Non gettateli assolutamente nel vostro bagno: il rischio di rovinare gli scarichi è veramente alto.

: e con loro anche . Non gettateli assolutamente nel vostro bagno: il rischio di rovinare gli scarichi è veramente alto. sigarette : anche se vi sembra che il vostro WC le scarichi correttamente, sappiate che i mozziconi di sigaretta sono una delle prime cause di arricchimento di tutti gli idraulici. Se vi trovate a fumare al bagno, non lasciatele cadere nel water!

: anche se vi sembra che il vostro WC le scarichi correttamente, sappiate che i sono una delle prime cause di arricchimento di tutti gli idraulici. Se vi trovate a fumare al bagno, non lasciatele cadere nel water! lettiere del gatto : i granuli della sabbia del gatto non sono compostabili e non si possono scaricare . In commercio adesso ne esistono di diversi tipi, più biodegradabili ed adatte anche a dissolversi nell’acqua: controllate sempre, però, che tipo di rifiuto state scaricando nel water.

: i granuli della sabbia del gatto . In commercio adesso ne esistono di diversi tipi, più biodegradabili ed adatte anche a dissolversi nell’acqua: controllate sempre, però, che tipo di rifiuto state scaricando nel water. filo interdentale : esattamente come le lenti a contatto, il filo interdentale è un rifiuto che va buttato nel cassonetto dell’indifferenziata.

Non lasciatevi ingannare dalla sua dimensione (piccola e sottile): può fare veramente moltissimi danni.

: esattamente come le lenti a contatto, il filo interdentale è un rifiuto che va buttato nel cassonetto dell’indifferenziata. Non lasciatevi ingannare dalla sua dimensione (piccola e sottile): può fare veramente moltissimi danni. cibo e olio: se avete mai buttato pezzi di cibo o l’olio di cottura nel bagno, sappiate che avete veramente messo in pericolo i vostri scarichi. Questi alimenti vanno sempre buttati negli appositi contenitori!

Insomma, sembra che non si smetta mai di imparare: sapevi infatti dove si buttano i cartoni della pizza usati? A quanto pare tutti abbiamo commesso lo stesso errore.

Adesso che lo sai, se butti ancora i capelli nel WC non potrai lamentarti se poi ti toccherà discutere con un idraulico.