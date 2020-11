Cartone pizza, dove buttarlo nella raccolta differenziata

Uno dei dubbi che tutti hanno è dove buttare esattamente il cartone della pizza. Ecco la risposta per non sbagliare la raccolta differenziata

Le nuove misure restrittive contro l’epidemia da Covid constingono milioni di italiani a rimanere in casa per cena. Ristoranti e bar chiusi non concedono alternative se non mangiare nella propria abitazione. Per fortuna è consentito il “delivery“, la consegna a domicilio, e l’asporto. Chi vuole mangiare la pizza, quindi, può chiamare per farsela portare a casa (ma ci sono anche le app su smartphone) o recarsi in pizzeria per un più “sicuro” asporto. In questo caso la pizza è sin da subito saldamente nelle nostre mani. In un caso o nell’altro, dopo aver gustato la nostra cena (o perché no, il pranzo) restano gli ingombranti cartoni da buttare. Sono davvero comodi, perché mantengono la pizza calda e si possono usare come “piatto”, ma quando vanno buttati sorge un dubbio.

Cartone della pizza, ecco dove va buttato

Dove gettarli? Premesso che si tratta di scatoli piuttosto grossi e che si preferisce buttare subito (anche perché spesso sono unti) bisogna stare attenti a dove gettarli: i cartoni delle pizze vanno buttati nell’organico. Proprio così! Niente errori: è uno sbaglio gettare i contenitori delle pizze nella raccolta indifferenziata, e lo è ancora di più nella carta. Perché? Semplice, come premesso, i cartoni delle pizze sono spesso unti dell’olio per il condimento. Solo questo fattore ne impedisce il riciclo nella carta: l’olio impregnato nel cartone lo rende inutilizzabile. Ma i cartoni non vanno nemmeno nell’indifferenziato. Bisogna gettarli nell’organico. L’unica eccezione è quando il cartone risulta perfettamente pulito. In questo caso si possono gettare tranquillamente nella carta, visto che il cartone delle pizze si presta perfettamente al riciclo: purché pulito, ovviamente.

