Coppa Italia, il Brescia rinuncia alla partita perché ha troppi positivi

Il Brescia rinuncia alla partita di Coppa Italia in casa dell’Empoli perché ha scoperto di avere otto positivi in squadra

Il Brescia rinuncia alla partita di Coppa Italia contro l’Empoli perché ha scoperto di avere ben otto giocatori positivi al Covid. L’annuncio del club lombardo è arrivato questa mattina sui propri canali ufficiali. La squadra avrebbe dovuto giocare oggi alle 14.30 per i 16esimi di finale di Coppa Italia in casa dell’Empoli. Tuttavia, già ieri pomeriggio era emerso un rischio di calciatori positivi al Coronavirus, a causa di qualche sospetto sintomo in alcuni dei giocatori. Il club ha predisposto tamponi per tutti, fatti questa mattina.

Brescia, rischio focolaio: la squadra rinuncia alla Coppa Italia

Sono emerse 8 positività. Visto il rischio focolaio il club del presidente Cellino ha ritenuto giusto rinunciare alla trasferta in Toscana, perdendo la possibilità di giocare la partita contro l’Empoli. A questo punto, la squadra lombarda sarà automaticamente esclusa dal torneo perché perderà la partita a tavolino. Ovviamente, la causa della rinuncia, seppur giustificata e comprensibile, non concede attenuanti. Non si parla di rinvio perché il Brescia ha annunciato di rinunciare alla competizione senza chiedere di rimandare la partita. A questo punto sarà l’Empoli a passare il turno, e affronterà il Napoli a gennaio negli ottavi di finale.

