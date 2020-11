Calcio, Nazionale nei guai: Fiorentina e Roma bloccano i giocatori

By

Niente Nazionale per i giocatori di Roma e Fiorentina: i club non faranno partire i calciatori dopo i casi di positività al Covid

La Nazionale perde i pezzi in vista delle prossime partite di Nations League. Gli azzurri, che già avevano messo in preventivo alcuni disagi anche a causa della positività al Covid del CT Mancini, ora si ritroveranno anche senza i giocatori di Fiorentina e Roma.

Le due società, infatti, hanno avuto di recente due casi di positività al Coronavirus (Dzeko i giallorossi, Callejon i viola) e non hanno avuto ancora l’ok dell’Asl per far partire i giocatori convocati.

Nessun giocatore della #AsRoma raggiungerà le vari nazionali, Italia inclusa.

Dopo la positività di Dzeko, la #ASL di competenza ha comunicato alle varie Federazioni nazionali che i calciatori della Roma non possono viaggiare, per rispettare il protocollo in vigore. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 8, 2020

Lo stop alle partenze non vale solo per i calciatori italiani, ma anche per le altre nazionali. Questo per evitare di infrangere il protocollo che impone l’isolamento casa-lavoro.

Niente azzurro dunque per Biraghi, Castrovilli, Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Cristante.

Mancini, ad ogni modo, si era cautelato perchè temeva proprio questa situazione, convocando ben 41 calciatori in vista delle prossime tre gare.

Covid, Nazionale con gli uomini contati

Il CT aveva pensato di fare a meno di tutti i big nella prima partita, che sarà l’amichevole con l’Estonia di mercoledì. Questo perchè, a parte la situazione Covid, Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Chiesa, Insigne e Kean sono autorizzati a raggiungere il ritiro solo entro la serata di martedì 10 novembre.

Ora bisognerà vedere se anche le altre squadre di Serie A si allineeranno alla decisione di Fiorentina e Roma. La situazione è in continua evoluzione e potrebbe cambiare se arrivasse nelle prossime ore il placet dell’Asl.

Fino ad allora, l’Italia sarà con gli uomini contati. Bisogna infatti ricordare che, anche in caso di ok dell’Asl, Spinazzola non partirà visto che si è infortunato nel match di oggi col Genoa ed Immobile deve ancora attendere un tampone definitivamente negativo.