By

Serie A: il ct azzurro Roberto Mancini, Dzeko e Callejon positivi e asintomatici. Ancora caos in casa Lazio

La Serie A e la Nazionale continuano a perdere pzzi a causa del Coronavirus. Nel pomeriggio di oggi infatti sono arrivate le notizie della positività di Edin Dzeko, capitano della Roma, ma anche di Josè Maria Callejon che da quest’anno gioca nella Fiorentina e del ct azzurro Roberto Mancini.

Dzeko ha voluto dare personalmente la notizia con un breve messaggio su Instagram. Ovviamente dovrà rispettare la quarantena obbligatoria in questi casi anche se è asintomatico. Questo lo costringerà a saltare la prossima partita di campionato contro il Genoa ma potrebbe anche essere l’unica visto che successivamente ci sarà la pausa per le nazionali. Il suo è comunque il settimo caso nella Roma dopo quelli di Mirante, Bruno Peres, Carles Perez, Kluivert (che adesso è in Bundesliga), Calafiori e Diawara.

Anche Callejon è risultato positivo al Coronavirus ed è sintomatico, già in isolamento. Tutto il reso della rosa è entrato in bolla, anche perché domani la squadra giocherà a Parma. Ma se tutto andrà bene, pure lui salterà solo questo impegno di campionato.E a stretto giro pure il ct della Nazionale, Roberto Mancini, è risultato asintomatico come ha comunicato la Figc.

Molto più caotica invece la situazione in casa Lazio, nell’occhio del ciclone per i casi di strane posiutività poi diventate negatività nei giorni scorsi. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi il club ha sottoposto a nuovi tamponi alcuni dei giocatori per la prevenzione del Coronavirus.

Gli esami sono stati effettuati al Campus Biomedico di Roma e sarebbe emersa la positività di tre calciatori. Il 2 novembre scorso erano stati trovati positivi Immobile, Leiva e Strakosha, oltre Djavan Anderson e Lazzari. Nomi la società non ne fa, i diretti interessati non parlamno ma intanto la sitazione per il club rischia di aggravarsi. E domenica all’ora di pranzo a Roma arriva la Juventus. Ma intanto per i tamponi, ora la Lazio rischia penalizzazione oppure esclusione dalla Serie A.

Serie A: Dzeko e Callejon positivi, Lazio nel caos e sul web si scatena l’ironia

Le positività di oggi in Serie A e la situaizone tutta da chiarire in casa Lazio hanno scatenato valanghe di commenti sul wen. Eccone alcuni:

Ma non li possiamo mandare a fare le analisi a Formello? — riccardo parasiliti (@rik1969) November 6, 2020

Proprio prima della sosta.. strano😂😂

Scomettiamo che entro fine della prossima settimana sarà negativo? — ManuRn (@Manu_Rn25) November 6, 2020

Da una parte la roma che comunica la positività del suo giocatore più importante, dall’altra la lazio che… vabbe ma che ve lo dico a fa! @FIGC — stefanotrentasr (@stefanotrenta51) November 6, 2020