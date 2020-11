Bonus pc e internet: dalla prossima settimana sarà possibile presentare la domanda al governo. Come funziona e chi può richiederlo

L’attesa è finita: da lunedì 9 novembre potrà essere inoltrata la richiesta per il bonus pc, tablet e internet veloce. Un incentivo sotto forma di voucher fino ad un massimo di 500 euro destinato per il momento alle famiglie a basso reddito ma che in futuro sarà esteso anche ad altro redditi e alle aziende.

Lo scopo del ministero delle Intrasfrutture, dal quale dipende questo bonus, se,mbra chiaro. Quello di digitalizzare in maniera più veloce l’Italia, sfruttando l’incentivo per attivare una connessione veloce a internet e per acquistare disposutivi come personal computer o tablet.

In questa prima fase quindi il bonus potrà essere richiesto dalle famiglie con Isee aggiornato non superiore a 20.000 euro. E sarà sotto forma di sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettivitàa banda ultralarga, in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa oltre che fornitura di un pc o tablet.

Il passaggio è chiaro: senza l’attivazione di un nuovo servizio di connettività, niente bonus. Per richiederlo, il beneficiario quindi dovrà contattare direttamente l’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa, utilizzando i canali di vendita caononici, cioé i negozi oppure gli operatori online. Poi serve un contratto della durata minima di 1 anno con un operatore che sia accreditato presso Infratel Italia. In più si dovrà dimostrare all’operatore, attraverso un’autocertificazione, di avere un reddito Isee inferiore a 20.000 euro.

In una seconda fase il bonus dovrebbe essere esteso anche a chi ha un Isee compreso tra i 20 e i 50mila euro (sarà pari a 200 euro), utilizzabile soltanto per la connessione internet. Infine i voucher alle imprese: andrà da un minimo di 300 euro a un massimo di 2.500 euro, a seconda la velocità della connessione.

Bonus pc e internet: occasione vera oppure un favore alle compagnie telefoniche?

Quando partirà il bonus pc e internet verificheremo il suo successo e l’ammontare delle richieste. Intanto però il web si divide perché molti lo vedono come un assist alle compagnie telefoniche. Dopo il boom di contatti e polemiche per il bonus bici, questa volta sarà comunque diverso.

Al via il #bonusPc: un aiuto alle famiglie o un favore agli operatori telefonici?https://t.co/aDiIiivScs pic.twitter.com/raluxbtTRH — il Salvagente (@ilSalvagenteit) October 7, 2020

Decreto @MiSE su #bonuspc. Connessione ultra veloce scontata per le famiglie sotto i 20.000 euro e tablet o pc in comodato. Vigileremo che #provider e #telco non approfittino delle famiglie più in difficoltà con #balzelli o costi nascosti. 👉 https://t.co/98CfofE7cu — Altroconsumo (@Altroconsumo) October 2, 2020

#bonuspc il governo prende per il sedere i cittadini… il bonus di 300 ero utile x acquistare un pc diventa valido solo per il comodato d’uso di un pc/tablet…che alla fine costerà credo ben di più che comprarlo gli operatori tel ci sguazzeranno dentrohttps://t.co/aabVnDyj3C — Cecco Angiolieri (@MassiSilver) September 19, 2020