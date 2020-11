Joe Biden presidente, il suo primo discorso alla nazione

Joe Biden presidente, ormai siamo vicini al risultato definitivo negli Stati Uniti. Nella notte italiana è in programma il suo primo discorso

Non è ancora ufficiale, ma Joe Biden è ad un passo dall’elezione come 48esimo Presidente degli Stati Uniti. nelle ultime ore il candidato Dem è passato in vantaggio sia in Nevada che in Pennsylvania, Stati chiave per dargli i grandi elettori che gli mancano. E anche se Donald Trump non riconoscerà mai la sua vittoria, lui è pronto per parlare ufficialmente al Paese tra poche ore.

Succederà quando in Italia saranno le 2 di questa note e con lui sul palco salirà per prima la nuiva voce presidente, Kamala Harris come anticipa la Cnn. Parole molto attese, anche per capire quali saranno i toni, mentre lo spoglio delle schede sta andamdo avanti spedito e senza nuovi intoppi.

Al momento Biden è avanti rispertto a Donald Trump in Pennsylvania, con un vantaggio di oltre 12mila voti (49,5% rispetto al 49,3% del rivale). Ma intanto le autorità della Georgia hanno già dichiarato che ci sarà un riconteggio perchè mancherebbero oltre 8.000 voti di militari da contare. In ogni caso il termine ultimo per procedere è il 20 novembre prossimo.

E intanto c’è chi ha già le idee chiare. Come la Speaker della Camera, Nancy Pelosi. “Ormai è chiaro che il ticket Biden-Harris vincerà la Casa Bianca. Non abbiamo vinto tutte le battaglie alla Camera, ma abbiamo vinto la guerra”.

Quali saranno però i prossimi passi? Entro l’8 dicembre dovranno essere concluse le eventuali controversie, l’eventuale riconteggio e presentato l’eventuale ricorso alla Corte Suprema. Il 14 dicembre il collegio elettorale formato da 538 grandi elettori voterà per il candidato che li ha scelti, eleggendo di fatto il Presidente. Poi il 3 gennaio prima seduta del nuovo Congresso e il 20 gennaio è previsto il giuramento.

Joe Biden presidente, le prime reazioni del web tra polemiche e feste

Donald Trump continua a polemizzare chiedendo di rifare tutto ma intanto sul web c’è chi esulta per la vittoria di Biden

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Some morning joy. Thank you, Philadelphia! https://t.co/AhKksLAvmO — John Legend (@johnlegend) November 6, 2020

Adesso sappiamo chi è che ha portato sfiga a #Trump pic.twitter.com/htqlyoR5X7 — Leon (@Degrelle29) November 6, 2020