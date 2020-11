Previsioni meteo 9 novembre: prevale il sole, ma occhio alla nebbia

Le previsioni meteo di lunedì 9 novembre vedono il persistere di alta pressione sull’Italia, con sole in prevalenza e ancora temperature miti. Attenzione alla nebbia nelle zone pianeggianti

Lunedì 9 novembre inizia una nuova settimana, e sarà ancora all’insegna del sole e del caldo, praticamente in tutta Italia. Sono buone le previsioni meteo, con il sole e temperature oltre la media (praticamente primaverili) che dureranno su quasi tutta la penisola. L’alta pressione consente una stabilità nelle condizioni meteo, con sole, vento quasi assente e temperature gradevoli. Unica insidia la nebbia nelle zone pianeggianti, soprattutto al mattino e nelle ore notturne in minor misura. Ci sarà da lunedì 9 novembre un cielo limpido in quasi tutta Italia, e sarà così anche nei giorni seguenti: bisognerà “ringraziare” l’alta pressione, che insiste sul territorio italiano.

Ti potrebbe interessare anche – Covid, misure per lo sport nelle tre zone a rischio: cosa si può fare e cosa no

🕕📅 Ogni giorno, la Rete dei Centri Funzionali:

🌩👩‍💻 elabora previsioni meteo #protezionecivile

💧🛰 monitora i fenomeni e il loro impatto sul territorio

🔔👨‍🏫 valuta le allerte e i livelli di criticità meteo-idro

Per domani, domenica #8novembre, il bollettino è VERDE 👇 pic.twitter.com/ut0RxzLbWd — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 7, 2020

Previsioni meteo lunedì 9 novembre: ancora temperature primaverili

Difficile immaginare nuvole, tranne qualche sporadico annuvolamento in alcune zone pianeggianti. Tuttavia, sono da escludere fenomeni piovosi. Attenzione alla nebbia in Val Padana, così come nelle vallate del Nord e del Centro. In misura minore attenzione anche alle vallate nel Meridione. Alcuni banchi di nebbia al nord potrebbero resistere fino al pomeriggio. qualche velatura del cielo potrebbe esserci nelle zone nord occidentali. In particolare in Liguria, Basso Piemonte, Alta Toscana e Calabria Meridionale. Al mattino molte nebbie su pianure del Nord, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro.

Leggi anche – Lockdown, crescono gli acquisti online: come difendersi dalle truffe