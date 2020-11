Vaccino anti Covid, distribuzione di massa in Italia: le novità

Vaccino anti Covid, distribuzione di massa in Italia la prossima primavera: le novità illustrate dal ministro Speranza

Tutti ne parlano, tutti lo aspettano ma nessuno in realtà ha ancora in mano il vaccino anti Covid che non è ancora pronto. però secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ci sono prospettive chiare per l’Italia: la prossima primavera, se tutto andrà secondo programmi, gli italiani saranno vaccinati.

Lo ha detto oggi, intervistato da Lucia Annunziata su Rai 3. Secondo lui la distribuzione di massa avverrà “sicuramente alla fine del primo trimestre o alla fine del primo quadrimestre del 2021”. Al momento tutto dipenda dalla ricerca, con almeno tre candidati che sono alla fase 3 decisiva per la commercializzazione. Poi però dovranno essere autorizzati dall’Autorità europea per il farmaco e solo a quel punto potrà cominciare la vaccinazione di massa.

Da una parte Conte annuncia “Prime dosi del vaccino già a dicembre”. Dall’altra il ministro Speranza sposta l’obiettivo sulla primavera. E allora per il momento agli italiani tocca aspettare e rispettare al massimo le ulteriori regole imposte dal nuovo DPCM. Il ministro è convinto che funzioneranno: “Le misure che stiamo mettendo in campo, soprattutto nelle zone rosse, produrranno sicuramente degli effetti di abbassamento del contagio”. Ma è fondamentale il contributo dei singoli che devono avere il massimo rispetto di tutti.

Speranza ha anche fatto il punto sulla polemica legata ai dati forniti dalle regioni. Comunicare numeri falsi sarebbe un reato molto grave e tutti hanno ricnosciuto che il modello per l’incerocio dei dati voluto dal governo funziona. Se sono state adottate alcune misure, anche pesanti è dolorose, è nell’interesse di tutti, servono solo a salvare vite. Per questo fino a quando la curva dei contagi non migliora, i contatti interpersonali devono essere limitati allo stretto necessario.

Vaccino anti Covid,sul web non sono tutti convinti: in molte regioni manca quello anti influenzale

Le parole del ministro Speranza sull’arrivo del vaccino anti Covid in Italia accendono la discussione sui social. Da una parte chi la vive come una svolta decisiva. Dall’altra però c’è anche chi lamenta la mancanza del vaccino anti influenzale nelle farmacie.

Mettere in sicurezza il sistema sanitario per mettere in sicurezza il sistema economico. Italia Viva al tavolo politico non chiede poltrone, chiede un piano a per sbloccare i cantieri, riaprire le scuole e distribuire prime dosi vaccino @ElectionDay_tw https://t.co/bG4Bnv38ss — Gennaro Migliore (@gennaromigliore) November 8, 2020

Rimane la domanda perché in Cina è finito tutto senza vaccino — Marianna (@Mariann46409026) November 8, 2020