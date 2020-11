Caos tamponi Lazio: Immobile, Leiva e Strakosha out con la Juve

Caos tamponi Lazio: Immobile, Leiva e Strakosha non potranno giocare contro la Juventus, bloccati direttamente dalla Asl



Nuovo capitolo nella telenovela dei tamponi per il Covid-19 in casa Lazio. Domani, 8 novembre, nella gara interna contro la Juventus assenze pesanti per Simone Inzaghi. L’allenatore biancoceleste infatto dovrà fare a meno di Immobile, Strakosha e Leiva tuti bloccati dalla Asl di competenza.

I tre non sono scesi in campo nella seduta di rifinitura prevista oggi poco dopo le 15 perché il club ha dovuto seguire i protocolli Asl e quindi per loro scatta la quarantena. Tutto nasce dall’ultimo controllo fatto dai giocatori ieri per cancellare ogni dubbio. In realtà i tamponi sono stati due: quello al Campus Biomedico di Roma avrebbe evidenziato la positività dei tre calciatori. I controlli effettuati invece presso il con il laboratorio “Futura Diagnostica” di Avellino avevano dato il via libera.

Così questa mattina il direttore sanitario della Lazio, dottor Ivo Pulcini, aveva detto che tutto il gruppo squadra era negativo. E Immobile si era sfogato sui social spiegando che lui rispetta alla lettera tutti i protocolli sanitarie che è pronto ad adire a vie legali contro chi abbia affermato o voglia dire il contrario.

“Penso che domani Leiva, Immobile e Strakosha saranno a disposizione”, ha confermato Inzaghi in conferenza stampa. Ma qualche minuto dopo è arrivata invece la notizia che quei tre sono considerati positivi e quinndi dovranno rimanetre in quarantena. La Lazio semnte di essere finita nel mirino di alcuni media e tifosi per motivi non reali, la storia è soltanto all’inizio.

Caos tamponi Lazio: Immobile era già stato fermati prima della Champions League

Le nuove positività in casa Lazio, soprattutto quella di Immobile, hanno scatenato il web. Già una settimana fa la Scarpa d’Oro 2020 era stato fermato prima della partuita di Champions League dalla Uefa. Poi però domemnica era sceso in campo contro il Torino, risultando decisivo nelò finale. Ma mercoledì scorso, di nuovo in Champions non aveva potuto giocare alimentando alcuni sospetti.

