Il ruolo di Ivanka Trump, figlia del Presidente uscente e candidato repubblicano Donald Trump, potrebbe essere decisivo dopo gli esiti.

Ivanka Trump potrebbe avere un ruolo molto importante dopo la fine degli scrutini per far accettare il risultato al padre Donald.

Il ruolo di Ivanka e del marito sarebbe infatti quello di mediatore fra le parti.

Secondo indiscrezioni dagli Stati Uniti d’America sembrerebbe che all’esito delle elezioni la figlia di Donald Trump abbia il compito di porre il padre davanti alla realtà effettiva del risultato e quindi davanti alla verità verificata.

Intanto però sul web appena poche ore fa, la figlia di Donald Trump, ha pubblicato un tweet che per molti può lasciare spazio a più interpretazioni.

Da un lato il tweet sembra essere un oggettivo richiamo alla legalità dei voti contati, cosa che per i giudici delle varie contee americane è ancora integra e nulla dovrebbe esseri a dimostrazione del contrario.

Dall’altro invece potrebbe sembrare un chiaro appoggio alle azioni del padre che chiede lo stop al conteggio dei voti arrivati per posta dopo il 3 Novembre e non solo.

Bisogna dire che in questi giorni di elezioni l’attuale Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump non si è assolutamente risparmiato dalle polemiche ed infatti è stato silenziato più volte dalle testate giornalistiche.

Quale sarà il ruolo che svolgerà la figlia del Presidente? Sarà una concreta mediatrice fra le parti per permettere al padre di accettare l’eventuale sconfitta? O semplicemente appoggerà totalmente il padre nelle sue scelte?

E soprattutto; Ivanka avrà un ruolo di primo piano nelle prossime elezioni del 2024?

Questi gli interrogativi che, tra le polemiche, il web si pone.

Se non togliete il Voto per posta, il problema ci sarà sempre…come noi in Italia per i Voti degli Italiani all’estero.

