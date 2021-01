Aveva appena 40 anni ed era disperso da mercoledì sera. Le cause della morte dello sciatore italiano trovato in Francia.

Non si avevano notizie di lui da molto tempo e le preoccupazioni erano diventate crescenti siccome non si riusciva a trovare una soluzione purtroppo a questo caso avvenuto fra le montagne della Savoia.

E’ giunta inaspettata la notizia del ritrovamento del corpo in tarda mattinata salvo poi accertarne le cause della morte che purtroppo giungono per la famiglia come un fulmine a ciel sereno.

La vicenda ha lasciato il segno nell’opinione pubblica vista la giovane età del padre di famiglia. Le cause della morte sono state appena accertate.

Ritrovato il corpo dello sciatore quarantenne disperso da mercoledì sera

Il corpo dello sciatore italiano, di appena 40 anni, era disperso da mercoledì sera ed è stato ritrovato in mattinata sepolto nella neve a Courchevel, in Francia, sulle montagne della Savoia secondo quanto hanno riferito all’Afp i servizi di soccorso alpino.

L’uomo era partito mercoledì nell’area della stazione sciistica per un’escursione di sci alpinismo ed è purtroppo rimasto vittima di una violenta valanga. Non è riuscito purtroppo a correre in tempo ai ripari ed è rimasto travolto.

La vittima da tempo residente in territorio francese avrebbe dovuto recarsi ieri a prendere il figlio alle 16 e proprio per questo si sono accorti della sua scomparsa. Dopo alcune ore è stata segnalata infatti la sua scomparsa alle autorità competenti di Bourg-Saint-Maurice, che aveva avviato prontamente un’indagine.

All’inizio le ricerche brancolavano nel buio e non si riusciva a trovare la pista giusta. Si sono protratte anche per parte della notte finché nelle ore più calde della mattinata è stato ritrovato il suo corpo senza vita. Era sepolto nella neve nei pressi della ski area a circa duemila metri di altezza.

L’uomo trovato senza vita sepolto dalla neve è la prima vittima di valanghe della stagione in questa zona. Purtroppo non siamo nuovi a valanghe nemmeno noi in territorio italiano, il pericolo di esse è purtroppo sempre reale in territori sciistici.

Seguiranno aggiornamenti ulteriori qualora vi fossero circa le condizioni meteo e la messa in sicurezza del luogo dove è avvenuto l’incidente.