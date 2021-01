By

Chi è Nino Rossi, lo chef e proprietario del ristorante italiano Qafiz che approda come ospite d’onore a MasterChef Italia 10.

Un brillante chef tutto pepe che ama definirsi uno strappo alle regole tradizionali ed anche sempre pronto a rompere gli schemi per costruirne di nuovi attraverso rivisitazioni della Calabria che è stata e di quella che sarà.

Il suo ristorante, famosissimo in tutta Italia, è il Qafiz che trae origine da un termine araba per quantificare il volume. Recentemente ha cambiato location trasferendosi a Villa Zerbi a Taurianova (in provincia di Reggio Calabria).

E’ un accanito estimatore della tradizione e delle passioni calabresi che porta da anni in cucina e che è sempre pronto a mostrare al mondo. Chi è Nino Rossi? Scopriamolo!

Nino Rossi approda a MasterChef Italia 10: tutto quello che c’è da sapere su di lui

Nome all'anagrafe: Nino Rossi

Data di nascita: 1981

Età: 40

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: Chef e proprietario del Qafiz (che fa parte di "Cooking Soon", rete di chef calabresi che punta a rinnovare e riportare in auge l'alta cucina regionale)

Luogo di nascita: non ci sono ancora informazioni se non che è di origini calabresi

Altezza: in aggiornamento

Curiosità: ha ottenuto nel 2019 la sua prima Stella Michelin

Nel 2021 è stato scelto come ospite d’eccezione per la più famosa gara di cucina, MasterChef 10, forte di un successo che lo ha portato ad un primo traguardo molto importante (la prima stella Michelin) che considera un ulteriore punto di svolta ma non di arrivo.

I concorrenti dovranno replicare i piatti sofisticati, innovativi ma a tratti anche tradizionali del giovane uomo che con le sue doti culinarie sta portando di nuovo agli antichi splendori la cucina calabrese, vista in un’ottica tutta nuova.